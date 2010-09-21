Постановления Республики Казахстан

Стратегический план Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2010–2014 годыПостановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 1 марта 2010 года № 24Об утверждении Инструкции по содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, по оформлению страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, а также по содержанию заявлений страхователя для заключения договоров обязательного страхования по отдельным видам обязательного страхованияСкачать