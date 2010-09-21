Постановления Республики Казахстан

Постановления
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Стратегический план Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2010–2014 годы Постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 1 марта 2010 года № 24 Об утверждении Инструкции по содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, по оформлению страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, а также по содержанию заявлений страхователя для заключения договоров обязательного страхования по отдельным видам обязательного страхования Скачать

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