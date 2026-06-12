Постановление Конституционного Суда Республики Казахстан

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Конституционный Суд Республики Казахстан в составе Председателя Азимовой Э. А., судей Ескендирова А. К., Жакипбаева К. Т., Жатканбаевой А. Е., Кыдырбаевой А. К., Мусина К.С., Нурмуханова Б. М., Онгарбаева Е. А., Подопригоры Р. А. и Ударцева С. Ф., с участием:

субъекта обращения Харахорина С. В. и его представителя – адвоката Григорьева М. Ю.,

представителей:

Министерства юстиции Республики Казахстан – вице-министра Ваисова Д. М.,

Министерства просвещения Республики Казахстан – заместителя Председателя Комитета по охране прав детей Овечкиной Ю. Р.,

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан – старшего помощника Генерального Прокурора Республики Казахстан по особым поручениям Адамова Т. Б.,

Республиканской палаты частных судебных исполнителей – заместителя председателя Смагулова Г. А.,

Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан – заместителя заведующего Отделом законодательства Сартаевой Н. А.,

Национального центра по правам человека – заместителя руководителя Сабирова А. Ж.,

Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан – старшего научного сотрудника Отдела социальной сферы и отраслей экономики Сейдимбека А. А.,

Института парламентаризма – исполнительного директора управления по нормотворческой работе кандидата юридических наук Канатова А. К.,

рассмотрел в открытом заседании обращение Харахорина С. В. о проверке на соответствие Конституции Республики Казахстан части второй пункта 1 статьи 118 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее – Закон об исполнительном производстве) и абзаца третьего примечания к размерам оплаты деятельности частного судебного исполнителя, утвержденным приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 27 июня 2023 года № 416 «Об утверждении размеров оплаты деятельности частного судебного исполнителя», зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июня 2023 года № 32907 (далее – Приказ).

Заслушав докладчика – судью Конституционного Суда Республики Казахстан Жатканбаеву А. Е. и участников заседания, изучив материалы конституционного производства, проанализировав нормы действующего права Республики Казахстан, Конституционный Суд Республики Казахстан

установил:

В Конституционный Суд Республики Казахстан (далее – Конституционный Суд) поступило обращение о рассмотрении на соответствие пункту 2 статьи 13, статье 27 и пункту 3 статьи 76 Конституции Республики Казахстан (далее – Конституция, Основной Закон) части второй пункта 1 статьи 118 Закона об исполнительном производстве и абзаца третьего примечания к Приказу.

Из материалов дела следует, что на основании поданного субъектом обращения искового заявления судом вынесено решение об установлении порядка его общения с детьми. В соответствии с оспариваемыми нормами по исполнительным документам о порядке общения с ребенком расходы на оплату деятельности частного судебного исполнителя возлагаются в равных долях на взыскателя и должника.

По мнению Харахорина С.В., возложение на взыскателя обязанности по оплате деятельности частного судебного исполнителя по исполнению судебного решения, вынесенного в его пользу, создает дополнительные финансовые препятствия для реализации права на общение с детьми.

При рассмотрении вопроса о конституционности оспариваемых нормы Закона об исполнительном производстве и примечания к Приказу применительно к предмету обращения Конституционный Суд исходит из следующего.

1. Конституция устанавливает, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Данный конституционный принцип определяет содержание правового регулирования брачно-семейных отношений и обязывает государство создавать условия для сохранения семейных связей и полноценного участия обоих родителей в воспитании ребенка (пункт 2 статьи 27).

Конституционный принцип поддержки и защиты государством брака и семьи определяет приоритет семейного воспитания детей, заботы об их развитии и благосостоянии (нормативное постановление Конституционного Суда от 23 июля 2024 года № 49-НП).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Конвенции о правах ребенка, принятой резолюцией № 44⁄25 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 20 ноября 1989 года и ратифицированной постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 8 июня 1994 года (далее – Конвенция), ребенок с момента рождения имеет право на заботу родителей. Согласно пункту 3 статьи 9 Конвенции государства-участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или обоими родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые контакты с обоими родителями, за исключением случая, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка.

Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан» закрепляет права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, знать своих родителей и воспитываться ими, получать их заботу и проживать совместно с ними (статьи 21 и 25).

Родители обладают равными правами и несут равные обязанности в отношении своих детей. Родители, в том числе проживающие отдельно от ребенка, имеют право на общение с ним, на участие в воспитании и решении важных вопросов его жизнедеятельности (статьи 68, 70 и 73 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье») (далее – КоБС).

Расторжение брака (супружества), признание его недействительным или раздельное проживание родителей не могут быть препятствием для полноценного общения ребенка с обоими родителями, дедушками, бабушками и другими родственниками (статьи 73 и 73-1 КоБС). Это обеспечивается обязанностью родителя, проживающего совместно с ребенком, не препятствовать такому общению, за исключением случаев, когда оно наносит вред физическому или психическому здоровью ребенка, а также его нравственному развитию (пункт 1 статьи 73 КоБС).

Из системного толкования указанных норм следует, что право ребенка на регулярное общение с обоими родителями неразрывно связано с правом и обязанностью каждого из родителей непосредственно участвовать в его развитии и воспитании. Государство обязано обеспечивать не только нормативное закрепление соответствующих прав, но и создание эффективных механизмов их реализации и защиты.

Следовательно, любые законодательные решения, затрагивающие реализацию права ребенка на общение с родителями и права родителей на участие в воспитании ребенка, должны отвечать требованиям справедливости, соразмерности и быть направлены на обеспечение наилучших интересов ребенка.

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Конституции каждому гарантируется право на судебную защиту своих прав и свобод.

Право на судебную защиту означает право любого человека и гражданина обратиться в суд за защитой и восстановлением нарушенных прав и свобод. Исполнение судебного решения является способом судебной защиты, что требует от государства принятия необходимых мер по обеспечению его реализации (нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 3 июля 2018 года № 5).

Данная конституционная гарантия находится во взаимосвязи с пунктом 3 статьи 76 Конституции, согласно которому решения, приговоры и иные постановления судов имеют обязательную силу на всей территории Республики Казахстан.

Обязательная сила судебного решения предполагает существование такого правового механизма исполнения, который обеспечивает достижение результата, предусмотренного судебным актом. Соответственно, законодательное регулирование исполнительного производства не должно создавать необоснованные препятствия для реализации прав лица, в пользу которого вынесено судебное решение.

В соответствии со статьей 116 Закона об исполнительном производстве деятельность частного судебного исполнителя осуществляется на возмездной основе. При этом в исполнительном производстве действует общий принцип возложения расходов по исполнению судебного акта на должника, поскольку необходимость применения мер принудительного исполнения обусловлена неисполнением им судебного решения в добровольном порядке. Установление иного порядка оплаты по делам об определении порядка общения с ребенком является исключением из указанного принципа.

Оплата деятельности частного судебного исполнителя по исполнению судебных решений по делам об определении порядка общения с ребенком возлагается на взыскателя и должника в равных долях (часть вторая пункта 1 статьи 118 Закона об исполнительном производстве). Установленный размер оплаты – 20 месячных расчетных показателей (далее – МРП) взыскивается с каждого родителя по 10 МРП ежемесячно (абзац третий примечания к Приказу).

Руководствуясь указанными конституционными нормами, Конституционный Суд отмечает, что возникновение разногласий между родителями, изменение жизненных обстоятельств либо иные конфликтные ситуации сами по себе не могут служить основанием для неисполнения судебного решения об определении порядка общения с ребенком. При наличии обстоятельств, препятствующих реализации установленного порядка общения, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с требованием о его изменении. Однако до принятия нового судебного решения действующий судебный акт сохраняет обязательную силу и подлежит исполнению.

В то же время возложение на взыскателя обязанности по оплате деятельности частного судебного исполнителя фактически означает такое возложение на лицо, в пользу которого вынесено судебное решение, части расходов, вызванных неисполнением этого решения другой стороной.

Лицо, обращающееся за принудительным исполнением судебного решения об определении порядка общения с ребенком, действует не по собственной инициативе, а вследствие уклонения должника от исполнения возложенной на него обязанности.

При таких обстоятельствах обязанность по несению части расходов на исполнение судебного решения способна ограничить возможность взыскателя воспользоваться предусмотренными законом механизмами реализации и защиты права, подтвержденного вступившим в законную силу судебным актом.

Следовательно, оспариваемые нормы ставят реализацию права, признанного судебным решением, в зависимость от имущественного положения взыскателя, создают дополнительные препятствия для обращения к механизмам принудительного исполнения и тем самым затрагивают гарантированное пунктом 2 статьи 13 Конституции право на судебную защиту. Кроме того, они снижают эффективность реализации обязательной силы судебного решения, закрепленной пунктом 3 статьи 76 Конституции, поскольку допускают ситуацию, при которой исполнение судебного акта становится затруднительным вследствие возложения дополнительных финансовых обязанностей на лицо, в пользу которого этот акт вынесен.

3. Исполнение судебного решения об определении порядка общения с ребенком направлено не только на реализацию прав родителя-взыскателя, но и на обеспечение прав и законных интересов самого ребенка, включая его право поддерживать устойчивые личные отношения с обоими родителями.

Конституционный Суд ранее указывал, что заключение соглашений о месте проживания ребенка, его содержании и порядке общения с ним является правом родителей, а не их обязанностью (нормативное постановление от 24 декабря 2024 года № 58-НП).

Отсутствие такого соглашения и последующее судебное разрешение спора не могут ставить родителя, в пользу которого вынесено судебное решение, в менее благоприятное положение при реализации признанного судом права.

Законодатель вправе устанавливать особенности исполнения судебных решений по отдельным категориям дел. Однако такие особенности должны иметь объективное и конституционно значимое обоснование, отвечать требованиям справедливости, разумности и соразмерности.

Конституционный Суд не усматривает конституционно значимых оснований, которые оправдывали бы отступление от общего принципа возложения расходов исполнительного производства на должника применительно к исполнительным документам об определении порядка общения с ребенком.

Возложение на взыскателя обязанности по оплате деятельности частного судебного исполнителя по делам об определении порядка общения с ребенком указанным требованиям не соответствует.

Одновременно такое регулирование затрудняет реализацию родителем своих прав и обязанностей по воспитанию ребенка, а также ограничивает возможность поддержания устойчивых семейных связей в интересах ребенка, что не согласуется с конституционными гарантиями защиты семьи, материнства, отцовства и детства, закрепленными в статье 27 Конституции.

Таким образом, часть вторая пункта 1 статьи 118 Закона об исполнительном производстве и взаимосвязанный с ней абзац третий примечания к размерам оплаты деятельности частного судебного исполнителя по исполнительным документам об определении порядка общения с ребенком не обеспечивают надлежащего баланса между публичными и частными интересами, создают необоснованные препятствия для реализации права на судебную защиту и ограничивают возможность поддержания семейных связей в интересах ребенка.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 72, пунктами 2 и 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 3) пункта 4 статьи 23, статьями 55 – 58, 62, пунктом 3 статьи 63, пунктом 4 статьи 64 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Конституционного закона Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Республики Казахстан», Конституционный Суд Республики Казахстан

постановляет:

1. Признать не соответствующими Конституции Республики Казахстан часть вторую пункта 1 статьи 118 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» и абзац третий примечания к размерам оплаты деятельности частного судебного исполнителя, утвержденным приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 27 июня 2023 года № 416 «Об утверждении размеров оплаты деятельности частного судебного исполнителя».

2. Правительству Республики Казахстан не позднее шести месяцев со дня опубликования настоящего нормативного постановления инициировать проект закона, направленный на приведение правового регулирования оплаты деятельности частного судебного исполнителя по исполнительным документам об определении порядка общения с ребенком в соответствие с правовыми позициями Конституционного Суда Республики Казахстан, изложенными в настоящем нормативном постановлении.

О принятых мерах в указанный срок проинформировать Конституционный Суд Республики Казахстан.

3. Настоящее нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.

4. Опубликовать настоящее нормативное постановление на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, получивших право на официальное опубликование законодательных актов, единой системе правовой информации и на интернет-ресурсе Конституционного Суда Республики Казахстан.

Конституционный Суд Республики Казахстан