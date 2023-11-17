Потенциал и ресурсы есть

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Игорь Прохоров

В Астане с участием Премьер-министра Алихана Смаилова прошел первый международный форум «Казсодержание 2.0».

В своем выступлении Премьер-министр отметил, что экономика Казахстана адаптировалась к внешним условиям последних лет и вышла на траекторию устойчивого роста. В частности, за 10 месяцев года он составил 4,9%, положительная динамика наблюдается по всем основным отраслям. В рамках Комплекса мер по контролю и снижению инфляции одним из главных направлений следует считать наращивание объемов отечественного производства.

– В первую очередь необходимо снизить уровень зависимости отечественной экономики от импорта. Его доля все еще составляет 46%. Так, в сфере нефтяной и газовой добычи львиная доля закупок приходится на три крупнейших консорциума, а это 75% закупок всей энергетической отрасли. С начала года их объем составил 3,5 триллиона тенге, из которых 1,9 триллиона тенге – доля местного содержания. Причем всего 9% пришлось на товары, – счел нужным подчеркнуть Алихан Смаилов.

В горнорудном секторе доля закупаемых товаров составляет всего 15%, в машиностроении – 13,5%, в фармацевтике – 20%.

– Совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» необходимо организовать системную работу по налаживанию деловых контактов между производителями и крупными предпринимателями. Это позволило бы развить пояс МСБ вокруг крупных казахстанских системообразующих предприятий. Правительством проведены встречи с представителями среднего бизнеса всех регионов, с промышленными компаниями, обладающими реальными перспективами по организации местного производства. Для его создания и развития в инвестиционном законодательстве предусмотрены меры государственной поддержки. Поэтому призываем представителей бизнеса смелее заниматься локализацией производств, – призвал предпринимательское сообщество Алихан Смаилов.

По словам Премьер-министра, развитие и поддержка предпринимательства – одно из основных направлений работы Правительства. Поэтому проблемные вопросы бизнеса регулярно обсуждаются совместно с Нацпалатой «Атамекен».

С 2025 года заработает новый Налоговый кодекс, который в настоящее время проходит общественное обсуждение. В нем новые проекты обрабатывающего сектора будут освобождаться от налогов сроком на три года.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил четкую задачу по увеличению казахстанского содержания в течение трех лет до 60%. Потенциал и ресурсы для этого имеются, – отметил спикер.

Премьер-министр также обозначил важность вопроса финансирования бизнеса, в котором особую роль играют институты развития. Так, управляющим холдингом «Байтерек» с начала года оказана финансовая поддержка на 2,2 трлн. В том числе Банк развития Казах­стана выделил 314 млрд тенге, Фонд развития промышленности профинансировал проекты на сумму 195 млрд тенге. В работе проекты еще на 300 млрд тенге. Фонд «Даму» выдал кредиты на сумму 115 млрд тенге. При этом за счет субсидий и гарантий по кредитам банки предоставили кредиты на сумму в 930 млрд тенге.

– Наша общая задача – доработать и внедрить системные подходы по стимулированию повышения доли локализации производств. Для этого предлагается комплексное решение, включающее в себя: приоритетность доступа к закупкам для предприятий с большим уровнем локализации, совершенствование процесса закупок и сертификации, предоставление мер государственной поддержки и мониторинг исполнения инвестиционных проек­тов этих компаний с обеспечением сквозного контроля, – сказал председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов.

Глава НПП презентовал участникам форума информационную систему, созданную на базе Nadloc. Система позволит определить реальный перечень товаров, по которым можно обеспечить локализацию, увеличение мощности их производства и повышение качества.

– В настоящее время мы все вместе дорабатываем механизм и в итоге готовим пакетное решение, включающее в себя в том числе все необходимые изменения в нормативно-правовые акты. Это касается и изменений 355 правил, и Закона «О промышленной политике», Кодекса «О недрах и недропользовании», других нормативных актов, – сказал Раимбек Баталов.

В ходе панельных сессий, состояв­шихся в рамках форума, отечественные недропользователи предложили новые подходы по развитию казахстанского содержания, озвучили видение по развитию локализации производства товаров, работ, услуг для нужд отраслей реальной экономики. Международные инвесторы и эксперты поделились опытом по выработке действенных решений.

Также обсуждались актуальные вопросы недропользования, угольной промышленности и транспорт­ного отраслевого обеспечения, перспективы развития энергетического комплекса.

– Надеемся, форум станет эффективной коммуникационной площадкой, которая поможет недропользователям и отечественным товаропроизводителям найти новые точки взаимодействия. Горно-металлургический комплекс обладает большим потенциалом и оказывает мультипликативный эффект на другие секторы экономики, – отметил исполнительный директор Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприя­тий (АГМП) Николай Радостовец.

Важным показателем возможнос­тей отечественной промышленности стал запуск нового завода по производству спецкокса в АО «Шубарколь комир», торжественная церемония открытия которого транслировалась на форуме. Мощность нового предприятия – 400 тыс. тонн спецкокса в год. Это позволит отказаться от существенной части импорта восстановителя и увеличит процент казахстанского содержания в феррохроме.

В целом же в ходе форума «Казсодержание 2.0» крупнейшие горно-металлургические компании республики – ERG, корпорация «Казахмыс», «Казцинк» и KAZ Minerals Management – заключили договоры и офтейк-контракты с отечественными производителями в сфере машиностроения, энергетики, легкой промышленности на 58 млрд тенге.

#Астана #форум #казсодержание

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