Улучшить водоснабжение на 74,5 тыс. га земель позволила вторая фаза проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Потери воды на ирригационных сетях снизились до 193 млн кубометров в год. Проект охватывает 11 объектов в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.

На сегодня сданы в эксплуатацию два объекта в Жамбылской области, обеспечивающие водой 10 тыс. га посевных площадей. Завершены строительно-монтажные работы на объекте в Кызылординской области, обеспечивающем водой 15,1 тыс. га земель. На данный момент ведутся работы по его вводу в эксплуатацию.

К началу июня 2025 года в рамках проекта реконструировано 3064,88 км каналов (88,3%), 1280,87 км коллекторов (80,4%), 26 593 гидротехнических сооружений (81,6%), построено 426 наблюдательных скважин (92,4%), пробурено 222 скважины вертикального дренажа (100%).

Завершить вторую фазу проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем планируется до конца этого года. На данный момент продолжаются строительно-монтажные работы на восьми объектах.