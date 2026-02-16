Повышение квалификации как фактор укрепления законности и правопорядка

Найманова Динара, Профессор Кафедры современного профессионального развития Института профессионального обучения Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

Повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов сегодня является не просто формальностью, а необходимостью. Это фундамент для поддержания высокого профессионального уровня, изучения актуальных изменений в законодательстве и судебной практике. Постоянное обучение позволяет совершенствовать навыки выявления правонарушений, расследования и осуществления надзора

Изображение сгенерировано нейросетью

Такой подход обеспечивает эффективность работы, укрепляет служебную дисциплину и напрямую способствует профессиональному росту сотрудников. Для прокурорских работников основными целями обучения остаются актуализация знаний, развитие профессиональных навыков и углубленная специализация.

В рамках Концепции по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025-2030 годы одной из приоритетных целей стало обеспечение доверия к власти. Это достигается через повышение прозрачности работы государственных и правоохранительных органов.

В последние два года активно реализуется задача по обеспечению гласности правосудия:

  • резонансные дела получают широкое освещение в СМИ;
  • граждане чувствуют свою сопричастность к отправлению правосудия;
  • судебные процессы стали максимально открытыми и транслируются в режиме онлайн.

Ключевой фигурой в уголовном процессе выступает государственный обвинитель. Действуя от имени государства, он не только обеспечивает верховенство закона, но и формирует восприятие правосудия в глазах общества.

В условиях цифровизации и публичности судов ответственность прокуроров значительно возросла. Государственный обвинитель должен обладать глубокими знаниями и высоким профессионализмом, культурой публичных выступлений, умением убедительно представлять позицию и достойно отстаивать интересы государства.

Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан выступает специализированным центром подготовки кадров, уделяя особое внимание непрерывному образованию. Образовательный процесс здесь построен на интерактивных формах и ценностях служения обществу.

Для подготовки обвинителей Академией разработан специальный «Паспорт компетенций». Помимо знаний законодательства, он включает владение ораторским мастерством и психологическими техниками.

Обучение базируется на четырех принципах: профессионализм, транспарентность, непрерывность и практикоориентированность. Особое внимание уделяется работе в условиях состязательности сторон, где прокурор должен выстраивать логичную и убедительную речь на основе доказательств.

Поэтому для отработки навыков используются сценарии симуляционных тренингов, воссоздающие условия реальных судебных заседаний. С прошлого года Академия успешно внедрила инновационный формат -  тренинг-квест.

В ходе такого обучения прокуроры самостоятельно моделируют судебные процессы, решают сложные практические задачи, учатся оперативному реагированию на нарушения законности и отрабатывают навыки конструктивного диалога и взаимодействия со СМИ.

Инновационные технологии охватывают всю правоохранительную систему. Только за 2025 год Академией проведено 52 образовательных мероприятия, на которых прошли обучение более 1300 сотрудников различных ведомств, включая судебную систему и спецорганы.

Примером цифровизации обучения служит курс по расследованию пыток, где внедрен электронный формат следствия. Участники проходят полный цикл - от регистрации дела в Едином реестре до принятия итогового решения, делая акцент на неотложных действиях.

Постоянное укрепление профессионализма позволяет сотрудникам оперативно применять новые знания, снижая риски ошибок и повышая качество защиты прав граждан. Реализация программ повышения квалификации - это залог профессиональной устойчивости кадров и формирования доверия общества к правоохранительной системе.

