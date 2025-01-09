Появилось видео начала ДТП с участием 95 машин

Автодороги
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Венера Баталова
корреспондент

Авария произошла 3 января 2025 года на трассе Астана – Щучинск

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АО «НК «КазАвтоЖол» опубликовало видео, которое показало момент нарушения правил дорожного движения водителями на трассе, передает Kazpravda.kz

Массовая авария, произошедшая на автобане 3 января 2025 года, стала одной из крупнейших за последние годы. В ДТП пострадали 95 автомобилей. За медицинской помощью обратились 20 человек.

Также «КазАвтоЖол» опубликовал видео полицейского сопровождения колонны на автодороге Астана – Петропавловск. На видеозаписи запечатлены моменты, когда водители, игнорируя правила движения при сопровождении колонны, начинали обгонять друг друга.

«В зимний период при движении в колонне крайне важно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Обгон категорически запрещен, так как это может привести к аварийным ситуациям. Запись была сделана камерами, установленными на платных участках дороги, до момента происшествия», – сообщили в компании.

Для сравнения в последней части видео ведомство показало, как правильно двигаться автомобилям в колонне. Образцово показали себя водители, передвигающиеся на трассе Астана – Темиртау.

 

#Астана #трасса #Щучинск

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