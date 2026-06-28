В Алматы на месяц введут ограничения движения по улице Жуалы

На участке проведут работы по переустройству инженерных сетей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы с 29 июня временно ограничат движение транспорта на участке улицы Жуалы. Ограничения связаны с проведением работ по переустройству инженерных сетей в рамках проекта по продлению улицы Толе би до границы города, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в акимате города, движение будет перекрыто с 08:00 29 июня до 08:00 29 июля на участке улицы Жуалы от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра.

Объезд организуют по улицам Байкена Ашимова, Жуманязова и далее по улице Толе би.

«В связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей движение автотранспорта на данном участке будет временно ограничено. Просим жителей и гостей города заранее планировать маршруты», - сообщили в акимате Алматы.

На время проведения работ на участке установят предупреждающие дорожные знаки и информационные стенды с контактами подрядной организации.

Актуальную информацию о дорожных ограничениях можно получить в Telegram-канале AlmatyJoly.