Начата реализация проекта по реконструкции трассы Караганда – Жезказган

Автодороги
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ее общая протяженность составит 457 километров

Фото: пресс-служба Минтранспорта

Минтранспорта сообщает о начале реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов страны — реконструкции автомобильной дороги республиканского значения Караганда – Жезказган, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как уточняется, торжественный старт проекту дали первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, аким области Ұлытау Дастан Рыспеков, вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.

Общая протяженность новой трассы составит 457 километров, из которых 122 километра проходят по территории Карагандинской области и 355 на территории области Ұлытау. Дорога будет построена параллельно существующей автодороге и станет важнейшим транспортным коридором, соединяющим северные и южные регионы Казахстана.



Проект предусматривает строительство современной двухполосной автомобильной дороги II технической категории, соответствующей международным требованиям безопасности, качества и пропускной способности, в результате будет по две полосы движеени в каждом направлении.

«Особенностью проекта станет применение формата DBM (Design – Build – Maintain), который впервые реализуется в дорожной отрасли Казахстана в таком масштабе. Данный механизм предусматривает полную ответственность подрядной организации за проектирование, строительство и содержание дороги в течение семи лет после ввода объекта в эксплуатацию.Строительство будет вестись одновременно на четырех участках а каждом из которых определены подрядные организации.  В настоящее время начаты подготовительные работы, проектирование и устройство земляного полотна», – говорится в публикации.

Там же добавили, что реконструкция автодороги Караганда – Жезказган станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов и существенно повысит транспортную связанность регионов, безопасность дорожного движения и сокращения времени в пути.

#проект #трасса #реконструкция #Караганда – Жезказган

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