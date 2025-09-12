Столичное управление образование организовало для журналистов пресс-тур в школу № 33, построенную по проекту «Келешек мектептері». Находится она в жилом массиве Уркер и открыла свои двери 9 января 2025 года. Для жителей микрорайона это стало настоящим событием. Ведь действовавшая ранее здесь единственная школа была перегружена трехсменкой. Теперь благодаря открытию СШ № 33 часть детей перешла в новое учебное заведение.

Как сообщила директор школы Дана Оразалина, четырехэтажное здание рассчитано на две тысячи мест. Если в прошлом учебном году здесь учились около 700 учеников, то сегодня уже 1 600 детей.

– Мы одна из немногих школ «Келешек мектептері», которая работает в одну смену, – отмечает директор. – Благодаря этому у детей есть время для дополнительного образования. Так, после уроков они остаются в школе, занимаются в кружках и секциях. У нас есть все возможности, чтобы ребенок развивался гармонично.

Внутри школа напоминает современный образовательный кампус: широкие светлые коридоры, яркие стены со стильными рисунками, коворкинг-зоны с шахматами и игровыми наборами. У каждого школьника есть свой шкафчик, где можно оставить и книги, и вещи.

Проходя по коридорам, мы обратили внимание на ящики с надписями «стекло», «пластик», «картон» и «бумага». Как объяс­нила директор, детей со школьной скамьи учат раздельно собирать мусор и беречь природу.

Заглянули и на урок химии. Удивились, что дети за партой сидят в белых халатах. Учительница Таттигуль Ахметова тоже в белом халате. Она объясняла ребятам, как определить углерод в составе пищи. После теории юные химики приступили к лабораторной работе. На всех партах имеются раковины, к которым подведена вода.

– Мы ставим опыты с различными кислотами и металлами, решаем задачи, – пояснила учительница. – Показываем, из чего состоят продукты питания или одежда. Дети могут даже вести свои научные исследования. В их распоряжении колбы, электронные весы, штативы, датчики.

Оборудованы и другие кабинеты – физики, биологии, информатики. После уроков юные инженеры спешат в кабинет робототехники и STEM-лабораторию. К примеру, к нашему приходу девочки увлеченно собирали из лего роботов, а мальчики на ноутбуке создавали 3D-модель дома. Тут же один из ребят надел VR-очки, чтобы в виртуальной реальности проверить конструкцию строения и, если надо, доделать окно или дверь.

– В школе используется учебная программа Rocket AI, разработанная STEM-академией. Она позволяет демонстрировать химические и физические опыты, строить учебные планы и помогать учителям на уроках. Это будущее, и дети должны к нему привыкать уже сегодня, – уверена Дана Оразалина.

Для детей, которые любят петь, танцевать, лепить из глины, есть свои мастерские и творческие залы. Так, в актовом зале мы застали репетицию домбристов, которые играли кюй Курмангазы «Балбырауын». Недавно ученики вернулись с победой на республиканском конкурсе в Шымкенте.

Кроме того, школа № 33 – одна из немногих, где есть своя телестудия. В специальном помещении стоят стол, стулья, световое оборудование, есть несколько камер и микрофоны. Здесь даже имеется зеленый хромакей для креативной съемки. Ребята пробуют себя в роли ведущих, снимают подкасты, монтируют, делают звукозапись.

В ходе пресс-тура мы также зашли в просторный спортзал. На стене – портреты чемпионов Елдоса Сметова, Геннадия Головкина, Серика Сапиева, которые вдохновляют юных спортсменов. А всего в школе четыре спортзала для всех классов, в которых есть раздевалки и душевые.

– У нас действуют секции футбола, волейбола, қазақ күресі, шахмат. Для тех, кто желает заниматься зимними видами спорта, есть лыжи и коньки. Нам очень важно, чтобы ученики находили себя в творчестве или спорте, – говорит собеседница.

Вопросы безопасности поставлены во главу угла. Для начальных и старших классов предусмот­рены отдельные входы, так как это помогает избежать большого потока детей. Действует FaceID – система распознавания лиц.

В школе наравне со всеми учатся двенадцать детей с особыми образовательными потребностями. В специальных кабинетах с ними индивидуально занимаются педагоги-ассистенты, логопеды, дефектологи и психологи. Здесь же оборудован сенсорный кабинет с песочной терапией, где ребенок после урока может расслабиться и восстановить силы.

В здании предусмотрены для них пандусы, лифты и специальные кнопки вызова.

Оценку образовательному пространству дают не только педагоги, но и ученики и их родители.

– У меня трое детей учатся здесь, – рассказывает мама Индира Конаева. – Очень нравится, что школа современная, просторная и в ней созданы все условия. Дети с удовольствием ходят на занятия.

Ученицы 8-го класса Нуршарбат Жумагали и Сабина Аскаралиева признаются, что здесь они нашли новых друзей. Сабина, к примеру, после уроков ходит на волейбол, и ей очень нравятся новый спортзал и мячи. А восьмиклассница Инжу Нурлан перешла сюда из соседней 69-й школы. Она говорит, что новые современные кабинеты, доброжелательное окружение мотивируют ее хорошо учиться.

– Я занимаюсь в танцевальном кружке и недавно с командой завоевала Гран-при на конкурсе в Шымкенте. Я счастлива, что в новой школе у меня есть возможность проявить себя. Готова учиться, повышать мастерство и представлять нашу страну на мировых соревнованиях, – с улыбкой отметила ученица.