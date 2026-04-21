Очевидно, что современная образовательная модель делает ставку на комп­лексное развитие профессиональных компетенций, практического мышления и способности к работе. Школы нового формата «Келешек мектептері» органично вписываются в эту логику перехода от навыков к ценностям, потому что проект работает не просто с содержанием образования, но и с самой средой, в которой формируется личность.

В Павлодаре примером такой работы стала школа № 48, которая была построена в прошлом году в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Благодаря усилиям коллектива, грамотно использовавшего созданные возможности, учебное заведение стало полноценной экосистемой, в которой ребенок ежедневно проживает ценности через практику.

Одной из ярких инициатив школы стала научно-практическая олимпиада KeleshekSkills для учеников 2–4-х классов. В этом учебном году она проходила впервые, но в ней уже приняли участие более 100 детей из 34 школ Павлодара.

– Проект задуман как инструмент ранней профориентации и оценки функ­циональной грамотности младших школьников. Главная цель – выявить одаренных детей и развивать интерес к математике и естественным наукам, – отметила директор школы № 48 Айнур Бекбаева. – Олимпиада KeleshekSkills полностью соответствует целям проекта Smart Bala, который реализуется в рамках единой программы «Адал азамат». По задумке авторов, наших учителей начальных классов, олимпиада должна стать практической площадкой для формирования цифровой грамотности и креативного мышления у младших школьников. Интеграция этих инициа­тив позволяет создать единую среду, где высокие технологии, уникальное оснащение школы становятся инструментом для раскрытия интеллектуального потенциала каждого ребенка в рамках общегородской образовательной экосистемы.

Безусловно, реализация принципов «Адал азамат» подкрепляется как проведением важных мероприятий, так и ежедневной работой коллектива. Тем более что для этого в школах нацпроекта созданы качественные условия. Например, здесь фактически переосмыслены кабинеты предметов технологии и проектной деятельности. Это уже полноценные мастерские, где учащиеся получают прикладные навыки и видят результат своей работы.

В кабинетах домоводства установлено современное оборудование, включая профессиональные швейные машины, оверлоки и вышивальную технику. Параллельно функционируют мастерские и STEAM-лаборатории, где используются 3D-принтеры, внедряются элементы инженерного моделирования. Все это открывает широкие горизонты для творчества, помогает внедрять раннюю профориентацию школьников, демонстрировать им, как практические навыки людей формируют грамотное общество.

Дополняет эту систему школьная медиастудия, созданная по инициативе молодых учителей и ставшая одним из самых живых пространств школы. Как отметил музыкальный руководитель школы Ильяс Конрадбаев, отвечающий за работу студии, педагоги и ученики ежедневно создают контент для соцсетей, полезные материалы для уроков, запускают подкасты, например, знакомящие с увлечениями учителей, связанные с практическими навыками. Кроме того, студия формирует у детей понимание ответственности за слово, умение работать с информацией и выражать собственную позицию, что развивает цифровую грамотность несовершеннолетних и одновременно формирует гражданскую зрелость.