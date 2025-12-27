Комфортно, функционально, безопасно

Статьи,Келешек мектептері
130
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Под занавес уходящего года в регионе ввели в эксплуатацию две школы, построен­ные в рамках национального проекта «Келешек мектептері».

фото предоставлено пресс-службой управления образования ЗКО

Рассчитанная на 600 учащихся новая школа в поселке Зачаганск города Уральска стала третьей по счету, возведенной по проекту в областном центре. Ввод объек­та позволит заметно снизить нагрузку на школу-лицей № 38 им. А. Молдагуловой, работающую в три смены. В распоряжении учеников – 33 учебных кабинета, кабинеты робототехники, дизайна и технологии, мастерские, хореографический и два спортивных зала, современная библиотека, коворкинг-зоны, актовый зал на 130 мест и столовая на 176 посадочных мест. Занятия доступны для детей с особыми образовательными потребностями.

Ввод в строй нового здания СШ № 1 в городе Аксае Бурлинского района позволил снять проблему аварийности объекта образования в райцентре. Прежнее здание было построено еще в 1953 году. Новое – рассчитано на 300 ученических мест и состоит из семи блоков, где также есть все необходимое, чтобы выполнять важнейшую государственную задачу – воспитание образованного, сознательного и конкуренто­способного поколения.

За последние три года в области построено 29 школ, из них три – за счет местного бюджета, две – Фондом поддержки образовательной инфраструктуры образования, восемь – в рамках нацпроекта «Келешек мектептері», 16 – при участии средств компании-недропользователя, выполняющей социальные обязательства. В результате решены проблемы 11 аварийных, 6 трехсменных, а также 12 школ, которые размещались в приспособленных зданиях. В плане по капитальному ремонту на 2025–2027 годы – 86 общеобразовательных учебных заведений.

По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, полностью решить эту проблему в регионе планируется в ближайшие два года. Так, в 2026-м будут введены в строй еще 8 школ, строительство которых началось в 2025-м.

#Образование #школа #Комфортная школа #Келешек мектептері

