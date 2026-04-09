Современная школа перестала быть лишь местом передачи знаний. Она становится пространством формирования личности, где технологии и воспитание идут рука об руку. Робототехника, программирование, 3D-моделирование, виртуальная и дополненная реальность сегодня не просто модные инструменты, а важные элементы образовательной среды, формирующие у детей навыки будущего: критическое мышление, креативность, умение работать в команде и принимать решения.

Ярким примером реализации такого подхода стала павлодарская средняя общеобразовательная школа № 48, открытая 1 сентября 2025 года в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Новая школа охватывает все ступени общего среднего образования с 0-го по 11-й класс. Сегодня здесь обучается 1 031 ученик, функционируют 43 класса и две предшкольные группы, работают 80 педагогов. Важно отметить, что коллектив в основном молодой, открытый к новым подходам и готовый к постоянному развитию.

Это модельная образовательная площадка, где гармонично объединены цифровизация, креативность, инклюзия и мультифункциональность. Просторные кабинеты, интерактивные панели, современное оборудование, творческие студии создают условия для качественного и комфортного обучения. Особое внимание уделено доступной среде: лифты, пандусы, тактильные указатели, световые маячки и специальные сценические устройства позволяют каждому ребенку без исключения полноценно участвовать в жизни школы.

Вместе с тем высокий уровень оснащения – это также серьезная ответственность. Важно, чтобы педагогический коллектив не испытывал страха перед технологиями, а воспринимал их как рабочий инструмент.

– В школе этому уделяют особое внимание: сто процентов учителей с начала учебного года прошли курсы по искусственному интеллекту. Молодые педагоги активно помогают старшему поколению осваивать цифровую среду, формируя культуру взаимной поддержки и профессионального роста, – отмечает завуч школы Венера Иванова.

При этом здесь четко понимают, что технологии не должны вытеснять содержание. Возможности ИИ могут использоваться практически на каждом уроке, однако ключевым остается вопрос уместности и этичности. Учитель должен грамотно выстраивать процесс и дозировать использование цифровых инструментов. Есть области, где важно сохранить традиционный подход, например, литература или музыка, где живое восприятие играет особую роль.

Помимо учебного процесса школа активно развивает систему дополнительного образования: здесь действуют 15 кружков и 15 спортивных секций. Одним из самых востребованных направлений стала робототехника, которая сегодня является не просто кружком, а полноценной образовательной средой для формирования навыков будущего.

В кружке робототехники, которым руководит учитель информатики Алимжан Таукен, ученики 2–6-х классов изучают основы программирования, конструирования и инженерного мышления. Работа проходит как индивидуально, так и в командах, где дети учатся взаимодействовать и совместно решать задачи.

– Школьники собирают роботов, программируют их поведение, работают с датчиками и решают практические задачи. Кабинет оснащен современным оборудованием, включая образовательные наборы LEGO Spike Prime и LEGO Spike Essential, а также наборы на базе Arduino. Кроме того, на занятиях используются управляемые дроны, с которыми учащиеся осваивают базовые навыки пилотирования и управления, – рассказывает Алимжан Зейнуллаулы. – Детей увлекает процесс создания роботов: сборка моделей, работа с конструкторами и запуск собственных разработок вызывают живой интерес. Управление дронами и момент, когда созданный робот начинает двигаться и выполнять команды, становятся сильной мотивацией к обучению.

Особое значение имеют навыки, формируемые в процессе занятий. Программирование развивает логическое и алгоритмическое мышление: дети учатся структурировать задачи, разбивать их на части и мыслить системно. Проектный подход позволяет пройти весь путь от идеи до работающей модели, формируя целостное понимание процесса создания. Конструирование развивает пространственное воображение, требуя учета форм, размеров и траекторий движения. Поиск решений при устранении неполадок воспитывает креативность, усидчивость и настойчивость.

Не менее важно и практическое применение знаний. Теория физики и математики становится наглядной: учащиеся работают с датчиками, выполняют расчеты скорости, углов поворота, изучают основы механики. Таким образом школьные предметы приобретают реальный смысл и становятся инструментом решения конкретных задач.

В условиях стремительных изменений особенно важно не просто получать знания, а уметь применять их, мыслить гибко, работать в команде и находить нестандартные решения. Именно такие навыки становятся основой для уверенного старта и дальнейшего развития личности. Опыт школы № 48 показывает, что синтез инноваций и воспитания уже сегодня становится реальностью и формирует поколение, готовое к вызовам будущего.