Пожилую карагандинку сбили насмерть на «зебре»

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Вчера местный паблик разместил видео с места события

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате ДТП 64-летняя пешеход скончалась на месте происшествия, передает корреспондент Kazpravda.kz 

В полиции подтвердили факт наступления смерти пенсионерки. 

«Утром 2 июля на регулируемом пешеходном переходе по Караганде 75-летний водитель автомашины сбил пешехода. В результате ДТП 64-летняя пешеход скончалась на месте происшествия. По факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы», - сообщили стражи порядка. 

Это не первый случай смертельного наезда на пожилого пешехода в регионе. Так, в конце прошлого года пожилую женщину сбил на «зебре» автомобиль на трассе, в результате ДТП она скончалась на месте. 

#смерть #ДТП #пешеход

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