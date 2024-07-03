Пожилую карагандинку сбили насмерть на «зебре»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате ДТП 64-летняя пешеход скончалась на месте происшествия, передает корреспондент Kazpravda.kz

В полиции подтвердили факт наступления смерти пенсионерки.

«Утром 2 июля на регулируемом пешеходном переходе по Караганде 75-летний водитель автомашины сбил пешехода. В результате ДТП 64-летняя пешеход скончалась на месте происшествия. По факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы», - сообщили стражи порядка.

Это не первый случай смертельного наезда на пожилого пешехода в регионе. Так, в конце прошлого года пожилую женщину сбил на «зебре» автомобиль на трассе, в результате ДТП она скончалась на месте.