Пожилую женщину сбил на "зебре" автомобиль в Карагандинской области

Происшествия
85
Кунапия Гульмира
корреспондент

Пешеход скончалась на месте происшествия, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, утром 27 декабря примерно на на 943 км автодороги "Кызылорда - Павлодар" возле ЦОФ Сабурханская 37-летний водитель автомашины "Ауди" на пешеходном переходе сбил пожилую женщину.

"В результате ДТП 71-летняя пешеход скончалась на месте происшествия. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – добавили в полиции. 
 

#полиция #смерть #водитель #пешеход #наезд

Популярное

Все
Бдительность без праздников и выходных
Уходящий год стал показательным для строительного сектора республики
В столице подвели итоги 2023 года в сфере туризма
Возврат активов: во благо народа и национальной экономики
«Арлан» уже не обойти
Заманчивые перспективы
Зеленый уголок на месте мини-рынка стал лучшим подарком шымкентцам к Новому году
Селам возвращают пастбища
Реформы для развития
Помощь особенным детям
И в дождь, и в снег
Чтобы сделать семьи счастливыми
В благодарность за спасение
Умеренность, баланс и забота о здоровье
В гости к сказке
Достичь бюджетной гармонии
Спецпособие по SMS
Расходы нужно подтверждать!
Призвана призванием
Больше спорта!
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Алдар Косе и все-все-все
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
Токаев подписал два закона
Найти работу в проактивном формате
ВОЗ сообщила о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией
По вине буйного пассажира погибли трое ожидавших автобус алматинцев
Спецсоцвыплату будут получать работники вредных производств в РК – подписан закон
Монополисты вернули казахстанцам 20 млрд тенге
Volkswagen превратит Golf GTI в электромобиль
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Машинист погиб на руднике "Казахмыса"
Тела пропавших в метель бабушки и внучки нашли в Костанайск…
Из-за непогоды в Костанайской области отключилось электриче…
Продюсера и рэпера из Астаны задержали с наркотиками

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]