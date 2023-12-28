Пожилую женщину сбил на "зебре" автомобиль в Карагандинской области
85
Пешеход скончалась на месте происшествия, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области
Как сообщается, утром 27 декабря примерно на на 943 км автодороги "Кызылорда - Павлодар" возле ЦОФ Сабурханская 37-летний водитель автомашины "Ауди" на пешеходном переходе сбил пожилую женщину.
"В результате ДТП 71-летняя пешеход скончалась на месте происшествия. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – добавили в полиции.