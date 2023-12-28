Пожилую женщину сбил на "зебре" автомобиль в Карагандинской области

Пешеход скончалась на месте происшествия, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, утром 27 декабря примерно на на 943 км автодороги "Кызылорда - Павлодар" возле ЦОФ Сабурханская 37-летний водитель автомашины "Ауди" на пешеходном переходе сбил пожилую женщину.