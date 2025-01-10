Познать через песню Қазақ тілі 10 января 2025 г. 4:00 2 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай История Марины Бессудновой может послужить хорошим примером для тех, кто хочет овладеть государственным языком фото из архива Марины Бессудновой Марина Бессуднова преподает информатику в школе села Озерки, расположенного неподалеку от Семея. Ее детство прошло в селе Каракол Урджарского района. Марина с детства слышала казахскую речь, что-то понимала, что-то нет, дома разговаривали на русском. Но все изменилось, когда пришла пора идти в первый класс. В селе была одна школа с казахским языком обучения. В первые месяцы наступившей школьной жизни девочке пришлось нелегко. Весь учебный материал она понимала лишь по картинкам, демонстрируемым учителем на уроках. Дома с домашними заданиями ей никто не мог помочь, и тогда Марина проявила характер – решила выучить казахский язык, да так, чтобы не просто понимать, но и говорить. Так постепенно первоклашка стала прислушиваться к речи одноклассников, учила буквы и звуки. Незаметно для себя начала понимать, о чем говорят окружающие. Уроки стали не такими трудными. Девочка постепенно научилась составлять предложения. А потом внезапно... запела. И как признается Марина, именно песни на казахском помогли ей преодолеть языковой барьер. Уже пропало стеснение в общении со сверстниками, а предложения строились легко и свободно. С головой уйдя в изучение языка, открывая для себя новые обороты речи, девочка начала думать на казахском. Однажды родители заметили, что дочь автоматически отвечает на их вопросы на казахском языке. Результаты упорного труда говорят сами за себя – в табеле за первый класс у девочки были одни пятерки, она не только догнала своих сверстников, но и обошла их в успеваемости. Все школьные годы не снижала планку, успевая по всем предметам на хорошо и отлично. Получив аттестат, она решила выбрать благородную профессию – учителя русского языка и литературы. Но, учитывая большую склонность к точным наукам, планы пришлось подкорректировать. Мечте стать учителем Марина не изменила, но выбрала информатику. Подала документы в Семипалатинский педагогический институт, причем на отделение с казахским языком обучения, но при распределении ее отправляли в русскую группу. Тогда Марина на абсолютно чистейшем казахском объяснила преподавателям, что никакой ошибки нет и она будет обучаться на государственном языке. В студенческие годы она принимала участие в языковых состязаниях, участвовала в студенческих конференциях на государственном языке, была активисткой в общественной работе, успевая хорошо учиться по специальности. В 2009 году, успешно сдав госэкзамены, Марина получила диплом. В институте ей предложили принять участие в государственной программе «С дипломом – в село!». Девушка согласилась и поехала в Озерки. – Это отличная программа для молодого специалиста. Мне выдали подъемные и предоставили льготный кредит, на который сразу же купила в селе дом. И уже сумела расплатиться за него. Я люблю свое село, свою школу, у нас очень дружный, сплоченный коллектив. Воздух чистый, природа необыкновенная и люди – душевные, – говорит Марина Бессуднова. Во время разговора Марина вспомнила момент, когда устраивалась на работу. Когда молодой специалист пришла на собеседование к директору школы, он сказал молодой учительнице, что школа у них двуязычная и Марине придется проводить занятия и в казахских классах, что русской девушке, наверное, будет не так-то просто. В ответ Марина только засмеялась и сказала, что всю жизнь учится на государственном языке и ей будет труднее с русскоязычными ребятами, чем с теми, кто учится на государственном. – Мы заключили с директором школы шуточное пари: я его учу казахскому, а он меня – русскому. Он преуспел в своем деле, а вот я не смогла помочь ему в преодолении языкового барьера. Но это не мешает нам уважать друг друга. Да, сейчас, работая в русских и казахских классах в течение 14 лет, я стала одинаково хорошо говорить на обоих языках, – говорит преподаватель. Информатика – предмет сложный, но необходимый. Чтобы заинтересовать детей, занять их творчеством, ей помогают уроки робототехники, а знание языков дает учителю возможность донести свой предмет до каждого своего ученика. Еще в 2018 году, когда Семейский регион находился в составе Восточно-Казахстанской области, все школы оснастили кабинетами робототехники, интерес к информатике сразу же возрос в несколько раз. Ребята с удовольствием возятся с конструктором, программируя собранных роботов, а потом демонстрируют свои навыки на ежегодных чемпионатах, нередко получая призовые места. И как признается Марина Бессуднова, ей самой очень нравится заниматься робототехникой. Именно здесь можно реализовать массу идей и проектов, окунуться с головой в техническое творчество, пробуждая инженерную мысль у детей и подростков. Марина Давыдовна ведет свой предмет на русском и казахском языках. Но везде свободно говорит на государственном языке. Она – неоднократная участница областных конкурсов. Недавно преподаватель внедрила собственную авторскую методику обучения с использованием национальных игр в своей дисциплине. – Занятия по информатике с помощью компьютера, с интерактивной доской и панелью не интересны ученикам, так как эти устройства используются на всех уроках. Чтобы мотивировать ребят, я решила рассказывать о национальных ценностях во время занятий. На уроке используется методика «Асык», «Жетыген», «Домбра». Учащиеся с интересом участвуют в групповых работах «Жеті тақия», «Тенге алу», «Перетягивание каната», – делится преподаватель. В свободное время Марина Давыдовна читает книги на казахском языке. Свое увлечение пением, которое ей когда-то помогло овладеть казахским языком, она не оставила. В репертуаре в основном песни Абая Кунанбайулы. Своим примером она мотивирует других стремиться к освоению и углубленному изучению казахского языка. В феврале этого года Марина заняла первое место на областном конкурсе «Лучший сельский учитель-2024». #казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык