Познать через песню

Марина Бессуднова преподает информатику в школе села Озерки, расположенного неподалеку от Семея. Ее детство прошло в селе Каракол Урджарского района. Марина с детства слышала казахскую речь, что-то понимала, что-то нет, дома разговаривали на русском. Но все изменилось, когда пришла пора идти в первый класс. В селе была одна школа с казахским языком обучения. В первые месяцы наступившей школьной жизни девочке пришлось нелегко. Весь учебный материал она понимала лишь по картинкам, демонстрируемым учителем на уроках. Дома с домашними заданиями ей никто не мог помочь, и тогда Марина проявила характер – решила выучить казахский язык, да так, чтобы не просто понимать, но и говорить. Так постепенно первоклашка стала прислушиваться к речи одноклассников, учила буквы и звуки. Незаметно для себя начала понимать, о чем говорят окружаю­щие. Уроки стали не такими трудными. Девочка пос­тепенно научилась составлять предложения. А потом внезапно... запела. И как признается Марина, именно песни на казахском помогли ей преодолеть языковой барьер. Уже пропало стеснение в общении со сверстниками, а предложения строились легко и свободно. С головой уйдя в изучение языка, открывая для себя новые обороты речи, девочка начала думать на казахском. Однажды родители заметили, что дочь автоматичес­ки отвечает на их вопросы на казахском языке.

Результаты упорного труда говорят сами за себя – в табеле за первый класс у девочки были одни пятерки, она не только догнала своих сверстников, но и обошла их в успеваемости. Все школьные годы не снижала планку, успевая по всем предметам на хорошо и отлично. Получив аттестат, она решила выб­рать благородную профессию – учителя русского языка и литературы.

Но, учитывая большую склонность к точным наукам, планы пришлось подкорректировать. Мечте стать учителем Марина не изменила, но выбрала информатику. Подала документы в Семипалатинский педагогический институт, причем на отделение с казахским языком обучения, но при распределении ее отправляли в русскую группу. Тогда Марина на абсолютно чис­тейшем казахском объяснила преподавателям, что никакой ошибки нет и она будет обучаться на государственном языке.

В студенческие годы она принимала участие в языковых сос­тязаниях, участвовала в студенческих конференциях на государственном языке, была активисткой в общественной работе, успевая хорошо учиться по специальности.

В 2009 году, успешно сдав госэкзамены, Марина получила диплом. В институте ей предложили принять участие в государственной программе «С дипломом – в село!». Девушка согласилась и поехала в Озерки.

– Это отличная программа для молодого специалиста. Мне выдали подъемные и предоставили льготный кредит, на который сразу же купила в селе дом. И уже сумела расплатиться за него. Я люблю свое село, свою школу, у нас очень дружный, сплоченный коллектив. Воздух чистый, природа необыкновенная и люди – душевные, – говорит Марина Бессуднова.

Во время разговора Марина вспомнила момент, когда устраивалась на работу. Когда молодой специалист пришла на собеседование к директору школы, он сказал молодой учительнице, что школа у них двуязычная и Марине придется проводить занятия и в казахских классах, что русской девушке, наверное, будет не так-то просто. В ответ Марина только засмеялась и сказала, что всю жизнь учится на государственном языке и ей будет труднее с русскоязычными ребятами, чем с теми, кто учится на государственном.

– Мы заключили с директором школы шуточное пари: я его учу казахскому, а он меня – русскому. Он преуспел в своем деле, а вот я не смогла помочь ему в преодолении языкового барьера. Но это не мешает нам уважать друг друга. Да, сейчас, работая в русских и казахских классах в течение 14 лет, я стала одинаково хорошо говорить на обоих языках, – говорит преподаватель.

Информатика – предмет сложный, но необходимый. Чтобы заинтересовать детей, занять их творчеством, ей помогают уроки робототехники, а знание языков дает учителю возможность донести свой предмет до каждого своего ученика.

Еще в 2018 году, когда Семейский регион находился в составе Восточно-Казахстанской области, все школы оснастили кабинетами робототехники, интерес к информатике сразу же возрос в несколько раз. Ребята с удовольствием возятся с конструктором, программируя собранных роботов, а потом демонстрируют свои навыки на ежегодных чемпионатах, нередко получая призовые места. И как признает­ся Марина Бессуднова, ей самой очень нравится заниматься робототехникой. Именно здесь можно реализовать массу идей и проектов, окунуться с головой в техническое творчество, пробуждая инженерную мысль у детей и подростков.

Марина Давыдовна ведет свой предмет на русском и казахском языках. Но везде свободно говорит на государственном языке.

Она – неоднократная участница областных конкурсов. Недавно преподаватель внедрила собственную авторскую методику обучения с использованием национальных игр в своей дисциплине.

– Занятия по информатике с помощью компьютера, с интерак­тивной доской и панелью не интересны ученикам, так как эти устройства используются на всех уроках. Чтобы мотивировать ребят, я решила рассказывать о национальных ценностях во время занятий. На уроке используется методика «Асык», «Жетыген», «Домбра». Учащиеся с интересом участвуют в групповых работах «Жеті тақия», «Тенге алу», «Перетягивание каната», – делится преподаватель.

В свободное время Марина Давыдовна читает книги на казахском языке. Свое увлечение пением, которое ей когда-то помогло овладеть казахским языком, она не оставила. В репертуаре в основном песни Абая Кунанбайулы.

Своим примером она мотивирует других стремиться к освоению и углубленному изучению казахского языка. В феврале этого года Марина заняла первое место на областном конкурсе «Лучший сельский учитель-2024».