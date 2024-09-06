Прагматизм, развитие, устойчивость Статьи 6 сентября 2024 г. 4:30 18 Лаура Тусупбекова специальный корреспондент Предстоящие задачи законотворческой деятельности Сената, исходя из поставленных Главой государства в Послании поручений, озвучил спикер Маулен Ашимбаев на пленарном заседании. фото пресс-службы Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в рамках реализации данных стратегических задач особое внимание будет уделено бюджетному и социальному прагматизму, развитию инфраструктуры, цифровизации и другим принципам. – Предстоит работа по оптимизации налоговых режимов с обеспечением выгодных условий для предпринимателей. Также будут приняты меры для того, чтобы банковский сектор больше кредитовал реальный сектор. Повысится роль инвестиционного штаба при Правительстве, будут приняты дополнительные меры, направленные на привлечение инвестиций в экономику страны и поддержку отечественного производства. Средний бизнес получит системную поддержку. Тем самым будут созданы благоприятные условия для доведения к 2029 году доли среднего бизнеса в экономике до 15 процентов. Глава государства также определил конкретные пути развития в энергетическом секторе и транспортной сфере, – сказал спикер Сената в своем выступлении. Вместе с тем проведение общенационального референдума по вопросу о строительстве АЭС, как и прямые выборы акимов районов и городов областного значения, которые состоятся в следующем году, по мнению Маулена Ашимбаева, расширяют возможности для участия граждан в процессе принятия государственных решений. Принимаются меры и по эффективному использованию бюджетных средств, ограничению расходов и жесткому контролю. – В рамках реализации задач, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в ежегодном Послании, важнейшей задачей является соответствующее законодательное обеспечение. Эту работу мы проводим совместно с коллегами из Мажилиса, Правительства и экспертами. Необходимо приложить все усилия для своевременной и качественной реализации всех инициатив Президента страны, направленных на устойчивое развитие Казахстана, – подчеркнул спикер Сената. Внимание депутатов также было акцентировано на механизмах, озвученных в Послании и нацеленных на развитие сельского хозяйства, инвестирование в агропромышленный комплекс, включая привлечение средств коммерческих банков. Подчеркнуты были и важность концепции рабочих профессий, продвижение ценностей трудолюбия, мер по укреплению здоровья нации, модернизации системы социальной поддержки граждан и повышению качества образования. Не остались без внимания и вопросы улучшения экологической обстановки. Перейдя к повестке заседания, депутаты рассмотрели ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек». Как отметила сенатор Ляззат Рыспекова, основными целями создания и функционирования комплекса являются обеспечение производственной кооперации в сфере складирования, хранения, консолидации, переработки, производства новых товаров и их дальнейшая реализация с эффективной интеграцией в международные товаропроводящие системы. Для создания индустриального торгово-логистического комплекса и его дальнейшего функционирования сторонами определяются управляющие компании, к основным функциям которых относятся обеспечение функционирования комплекса, оказание содействия участникам в получении государственных услуг по принципу «одного окна» для выдачи разрешений, лицензий и проведения сертификации, а также в предоставлении консультаций, а также оказание содействия в обеспечении безопасной среды для деятельности, включая поддержку и снижение возможных рисков, связанных с предпринимательской деятельностью, и привлечение участников инвестиций для строительства объектов инфраструктуры. Предполагается, что финансирование проектных, строительных и ремонтных работ транспортной инфраструктуры, водоснабжения, электроснабжения, телекоммуникаций, действующего перехода, коридора, административного управления и других работ будет осуществляться за счет средств, привлекаемых казахстанской стороной в качестве инвестиций. По предварительным данным, сумма инвестиций составит порядка 30 млрд тенге. Ожидается, что реализация соглашения позволит сократить количество участников в цепи товарооборота, снизить стоимость реализуемого товара для конечного потребителя и увеличить скорость их поставок. Ратификацию соглашения сенаторы одобрили, однако подняли ряд вопросов, которые могут помешать его эффективной реализации. Так, до сих пор не определен инвестор с казахстанской стороны. Акимат Жамбылской области три раза проводил конкурсы по отбору инвестора, которые не состоялись в связи с отсутствием заявок. Открытыми остаются вопросы обеспечения инженерно-технической инфраструктурой территории комплекса. Это сети электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. В то же время киргизская сторона уже определила инвестора. Кроме того, в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Так, Султанбек Макежанов, поднимая проблему снижения уровня инвестиций в экономику, подверг критике эффективность использования налоговых преференций, предоставляемых инвесторам, и выразил сомнения в целесообразности некоторых проектов. Ужесточить наказание за интернет-мошенничество, которое активно развивается в Казахстане, призвала Асем Рахметова. Предложенные сенатором превентивные меры включают разработку онлайн-платформ, горячих линий, внедрение искусственного интеллекта, а также усиление информационного просвещения среди населения. Алибек Наутиев заявил, что строительство ряда бюджетных инвестиционных проектов в Атырауской области из-за роста сметной стоимости находится под угрозой срыва. Сенатор также предложил главе Кабмина рассмотреть возможность финансирования увеличенных сумм поправок из республиканского бюджета, учитывая ограниченные возможности местного бюджета. О проблемах, препятствующих развитию рисоводства в Кызылординской области, рассказал депутат Руслан Рустемов. Для решения ситуации сенатор предлагает внедрять научно обоснованные и инновационные методы. В этой связи он предложил провести реконструкцию научно-технической инфраструктуры Казахского научно-исследовательского института рисоводства. Галиаскар Сарыбаев озвучил актуальные проблемы области Жетысу, собранные в ходе его встреч жителями региона. Наибольшее беспокойство депутата вызвало отсутствие ограждающей дамбы озера Алаколь, у села, которое находится в зоне подтопления, и состояние инженерных сетей на побережье озера Балхаш. Сенатор Арман Утегулов указал на проблемы, сдерживающие развитие агропромышленного сектора, и предложил пути их решения. Одна из таких мер – разработка специальной программы по устранению зависимости отечественных аграриев от импортных семян и увеличение экспорта. #Сенат #президент #заседание #послание