Прагматизм, развитие, устойчивость

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в рамках реализации данных стратегичес­ких задач особое внимание будет уделено бюджетному и социальному прагматизму, развитию инфраструктуры, цифровизации и другим принципам.

– Предстоит работа по оптимизации налоговых режимов с обеспечением выгодных условий для предпринимателей. Также будут приняты меры для того, чтобы банковский сектор больше кредитовал реальный сектор. Повысится роль инвес­тиционного штаба при Правительстве, будут приняты дополнительные меры, направленные на привлечение инвестиций в экономику страны и поддержку отечественного производства. Средний бизнес получит системную поддержку. Тем самым будут созданы благоприятные условия для доведения к 2029 году доли среднего бизнеса в экономике до 15 процентов. Глава государства также определил конкретные пути развития в энергетическом секторе и транспортной сфере, – сказал спикер Сената в своем выступлении.

Вместе с тем проведение общенацио­нального референдума по вопросу о строительстве АЭС, как и прямые выборы акимов районов и городов областного значения, которые состоятся в следующем году, по мнению Маулена Ашимбаева, расширяют возможности для участия граждан в процессе принятия государственных решений. Принимаются меры и по эффективному использованию бюджетных средств, ограничению расходов и жесткому контролю.

– В рамках реализации задач, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в ежегодном Послании, важнейшей задачей является соответствующее законодательное обеспечение. Эту работу мы проводим совместно с коллегами из Мажилиса, Правительства и экспертами. Необходимо приложить все усилия для своевременной и качественной реализации всех инициатив Президента страны, направленных на устойчивое развитие Казахстана, – подчеркнул спикер Сената.

Внимание депутатов также было акцентировано на механизмах, озвученных в Послании и нацеленных на развитие сельского хозяйства, инвестирование в агропромышленный комплекс, включая привлечение средств коммерческих банков. Подчеркнуты были и важность концепции рабочих профессий, продвижение ценностей трудолюбия, мер по укреплению здоровья нации, модернизации системы социальной поддержки граждан и повышению качества образования. Не остались без внимания и вопросы улучшения экологической обстановки.

Перейдя к повестке заседания, депутаты рассмотрели ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунк­тов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек».

Как отметила сенатор Ляззат Рыспекова, основными целями создания и функционирования комплекса являются обеспечение производственной кооперации в сфере складирования, хранения, консолидации, переработки, производства новых товаров и их дальнейшая реализация с эффективной интеграцией в международные товаропроводящие системы.

Для создания индустриального торгово-логистического комплекса и его дальнейшего функционирования сторонами определяются управляющие компании, к основным функциям которых относятся­ обеспечение функционирования комплекса, оказание содействия участникам в получении государственных услуг по принципу «одного окна» для выдачи разрешений, лицензий и проведения сертификации, а также в предоставлении консультаций, а также оказание содействия в обеспечении безопасной среды для деятельности, включая поддержку и снижение возможных рисков, связанных с предпринимательской деятельностью, и привлечение участников инвестиций для строительства объектов инфраструктуры.

Предполагается, что финансирование проектных, строительных и ремонтных работ транспортной инфраструктуры, водоснабжения, электроснабжения, телекоммуникаций, действующего перехода, коридора, административного управления и других работ будет осуществляться за счет средств, привлекаемых казахстанской стороной в качестве инвестиций.

По предварительным данным, сумма инвестиций составит порядка 30 млрд тенге.

Ожидается, что реализация соглашения позволит сократить количество участников в цепи товарооборота, снизить стоимость реализуемого товара для конечного потребителя и увеличить скорость их поставок.

Ратификацию соглашения сенаторы одобрили, однако подняли ряд вопросов, которые могут помешать его эффективной реализации. Так, до сих пор не определен инвестор с казахстанской стороны. Акимат Жамбылской области три раза проводил конкурсы по отбору инвестора, которые не состоялись в связи с отсутствием заявок. Открытыми остаются вопросы обеспечения инженерно-технической инфраструктурой территории комплекса. Это сети электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. В то же время киргизская сторона уже определила инвестора.

Кроме того, в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Так, Султанбек Макежанов, поднимая проб­лему снижения уровня инвестиций в экономику, подверг критике эффективность использования налоговых преференций, предоставляемых инвесторам, и выразил сомнения в целесообразности некоторых проектов.

Ужесточить наказание за интернет-мошенничество, которое активно развивается в Казахстане, призвала Асем Рахметова. Предложенные сенатором превентивные меры включают разработку онлайн-платформ, горячих линий, внедрение искусственного интеллекта, а также усиление информационного просвещения среди населения.

Алибек Наутиев заявил, что строительство ряда бюджетных инвестиционных проектов в Атырауской области из-за роста сметной стоимости находится под угрозой срыва. Сенатор также предложил главе Кабмина рассмотреть возможность финансирования увеличенных сумм поправок из республиканского бюджета, учитывая ограниченные возможности местного бюджета.

О проблемах, препятствующих развитию рисоводства в Кызылординской области, рассказал депутат Руслан Рустемов. Для решения ситуации сенатор предлагает внедрять научно обоснованные и инновационные методы. В этой связи он предложил провести реконструкцию научно-технической инфраструктуры Казахского научно-исследовательского института рисоводства.

Галиаскар Сарыбаев озвучил актуальные проблемы области Жетысу, собранные в ходе его встреч жителями региона. Наибольшее беспокойство депутата вызвало отсутствие ограждающей дамбы озера Алаколь, у села, которое находится в зоне подтопления, и состояние инженерных сетей на побережье озера Балхаш.

Сенатор Арман Утегулов указал на проблемы, сдерживающие развитие агропромышленного сектора, и предложил пути их решения. Одна из таких мер – разработка специальной программы по устранению зависимости отечественных аграриев от импортных семян и увеличение экспорта.