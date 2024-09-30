Отпросилась с работы на 4 часа: акмолинка защитила свои права в суде

Суд постановил немедленно восстановить ее на работе и выплатить заработную плату, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судом установлено, что женщина является многодетной матерью, и с сентября 2023 года работала старшим кассиром в магазине ТОО. 4 марта она отпросилась у директора магазина и отсутствовала на рабочем месте с 15.00 до 19.00 часов, при этом ее подменяла коллега. Но директор магазина составила акт об отсутствии на работе и, отобрав объяснительную, вынесла приказ об её увольнении.

Суд признал увольнение женщины незаконным, поскольку она отсутствовала на рабочем месте по уважительной причине - с разрешения руководства, подменяла её коллега. Оснований для дисциплинарного взыскания в виде увольнения нет. Сотрудники магазина подтвердили, что она отпросилась у директора магазина.

Кроме того, была нарушена процедура наложения дисциплинарного взыскания, в приказе не указано основание увольнения, лишь сделана ссылка на п.п.3) ст. 49 Трудового кодекса, которая имеет общий характер.

Решением суда женщина восстановлена на должность старшего кассира магазина, с ТОО взыскана заработная плата за вынужденный прогул в размере 895 520 тенге.

Постановлением коллегии решение суда оставлено без изменения. Постановление суда вступило в законную силу.