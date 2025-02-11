Правила конкурсного отбора кинопроектов обсудил новый состав Экспертного совета

Кино,Культура
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В этом году был обновлен состав Экспертного совета при Центре поддержки национального кино. В него вошли представители отраслевой индустрии, специалисты в области литературы, культуры, а также депутаты Мажилиса

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Астане состоялась встреча министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с новым составом Экспертного совета при Центре поддержки национального кино. Основной темой диалога стало обсуждение правил конкурсного отбора кинопроектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК

Министр подробно рассказала о деятельности Центра поддержки национального кино. Она отметила, что на членов Экспертного совета возлагается большая ответственность, поскольку принятые в прошлом году принципиальные новшества нацелены на обеспечение прозрачности и упрощение процедуры отбора.

Согласно новым правилам, конкурсный процесс проходит в два этапа, что дает новый импульс для развития киноискусства в Казахстане.

На первом этапе Экспертный совет будет рассматривать сценарии и сценарные планы. В случае успешного прохождения первого этапа сценаристы должны будут предоставить полный пакет документов для реализации своих кинопроектов. При этом кандидатам после подачи документов будут предоставлены три дня для исправления выявленных недочетов. По завершении приема документов Центр направит заявку на рассмотрение Экспертного совета, после чего назначается дата питчинга.

«Питчинг будет прозрачным, и Экспертный совет примет справедливое решение по каждой категории. Члены совета должны осознавать ответственность, принимать объективные решения на всех этапах конкурса и обеспечивать его открытость. Основное внимание будет уделено соответствию кинопроектов установленным требованиям. Эти меры позволят развивать отечественное кинопроизводство, которое сможет занять свою нишу как в стране, так и на международном рынке, и увеличить количество проектов, соответствующих национальным интересам и идеологии», – подчеркнула Аида Балаева.

Приоритетными темами для кинопремьер в 2025 году станут такие концептуальные темы, как: «Семья - Основа государства», «Человек и природа», «Закон и порядок»; «Ответственность за себя и общество», «Историческое кино»,«Важность дружбы и взаимопомощи», «Защита семейных ценностей», «Родители и дети»,«Воспитание духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения», «Лидерство, целеполагание, мотивация», «Герои среди нас», «Единство в многонациональном и многоконфессиональном Казахстане».

В текущем году при поддержке министерства и Центра поддержки национального кино в казахстанских кинотеатрах будут представлены 10 новых кинопроектов. Одними из наиболее ожидаемых премьер являются ленты «Капитан Байтасов», драма о лудомании «Игроманка», спортивная драма «90+1», а также актуальные ленты «Осенний бриз», «Фейковый арман», «Qaitadan», «Тезек», «Қара қыз», «Алтын адам», «Ароматное сердце» и «Авель».

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