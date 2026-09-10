Что ждет депутатов за нарушение этики, рассказали в Курултае

Курултай

Требования этики распространяются на деятельность депутата не только в стенах Курултая, но и за его пределами

Фото: t.me/quryltairesmi

Вице-спикер Курултая Дания Еспаева рассказала о требованиях депутатской этики, порядке рассмотрения нарушений и предусмотренных мерах взыскания, сообщает Kazpravda.kz

По ее словам, нарушением депутатской этики будут считаться, в частности, необоснованные замечания и оскорбительные высказывания, задевающие честь и достоинство коллег-депутатов и других лиц, во время заседаний. При этом требования этики распространяются на деятельность депутата не только в стенах Курултая, но и за его пределами.

«Депутат должен быть человеком с высокой моралью, к которому предъявляются высокие требования. Поэтому требования депутатской этики на него распространяются независимо от того, где он находится – на рабочем месте или за пределами Курултая», – подчеркнула Дания Еспаева, отвечая на вопрос журналиста на брифинге по итогам заседания Курултая, на котором был принят Регламент Курултая.

Отдельные требования установлены и при взаимодействии со СМИ. Депутаты должны предоставлять проверенную и достоверную информацию. Распространение недостоверных сведений также может рассматриваться как нарушение депутатской этики.

Для рассмотрения обращений по вопросам этики будет создан Совет по этике. Его состав и председатель будут определены Бюро Курултая на следующем заседании. По словам Дании Еспаевой, в Совет планируется включить представителей всех партий и председателей комитетов.

За нарушение депутатской этики предусмотрены такие меры взыскания, как порицание, публичное извинение, лишение права выступать на одном или трех заседаниях Курултая, удаление с одного или трех заседаний, а также лишение однодневной заработной платы.

Совет по этике будет рассматривать обращения физических и юридических лиц, а также проводить разъяснительную работу по вопросам депутатской этики. При этом депутат, в отношении которого поступило обращение, имеет право дать свои объяснения до принятия решения о применении взыскания.

#курултай #этика #регламент

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