«Ослабевают способности и мышление»: депутат – об увлеченности детей соцсетями

По его мнению, принятие закона само по себе не решит проблему, нужны конкретные действия и решения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Курултая, член фракции партии «Әділет» Жанарбек Ашимжанов направил депутатский запрос Премьер-министру Олжасу Бектенову, в котором поднял вопрос ограничения регистрации детей, не достигших 16-летнего возраста, в социальных сетях, сообщает Kazpravda.kz

Как отметил Жанарбек Ашимжанов, сегодня социальные сети являются не просто средой, где дети проводят свободное время, но и фактором, оказывающим непосредственное влияние на их психологическое состояние, здоровье, поведение и образование.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на Августовской конференции и при открытии первой сессии Национального курултая особо отметил, что социальные сети и цифровые платформы оказывают на мировоззрение детей не меньшее влияние, чем семья и школа, и поддержал инициативу о законодательном запрете регистрации в социальных сетях детей, не достигших 16-летнего возраста», – отметил депутат.

По его словам, данный вопрос также неоднократно поднимался в ходе встреч с избирателями. Как подчеркнул депутат, масштабы проблемы увеличиваются.

«Исследование HBSC, проведенное Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения, охватило около 280 тысяч подростков из 44 стран. По его результатам, доля пользователей, испытывающих проблемы, связанные с использованием социальных сетей, выросла с 7 процентов в 2018 году до 11 процентов в 2022 году», – говорится в депутатском запросе.

По словам Ашимжанова, это свидетельствует о том, что масштабы проблемы ежегодно увеличиваются.

«Подобная зависимость связана с нарушением сна и снижением психологического благополучия», – подчеркнул Жанарбек Ашимжанов.

Он также привел данные по Казахстану.

«Согласно результатам исследования, проведенного в 2023 году совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), аккаунты в социальных сетях зарегистрированы у 60 процентов детей в возрасте 9-10 лет и 66 процентов детей в возрасте 11-12 лет в Казахстане. При этом 88 процентов детей имеют собственный смартфон и свободно пользуются наиболее популярными платформами – TikTok, YouTube и Instagram. Это свидетельствует о высокой степени вовлеченности детей в цифровую среду, при этом родительский контроль остается недостаточным», – отметил депутат.

Отдельно Жанарбек Ашимжанов обратил внимание на рост числа детей, подвергшихся буллингу в социальных сетях.

«Кроме того, согласно Индексу благополучия детей, показатель детей в возрасте от 10 до 18 лет, подвергшихся буллингу через социальные сети, более чем в два раза увеличился: с 15 процентов в 2024 году до 33,5 процента в 2025 году», – сообщил он.

По словам депутата, проблема заключается не только в продолжительности времени, которое ребенок проводит в социальных сетях.

«Проблема заключается не только в том, сколько времени ребенок проводит в социальных сетях, но и в том, что он теряет свое время и способность концентрироваться. Чрезмерное увлечение социальными сетями сокращает время, которое ребенок мог бы уделять чтению книг, занятиям спортом, общению с семьей и подготовке к занятиям. В результате существенно ослабевают способность концентрировать внимание, глубоко воспринимать информацию и навыки самостоятельного мышления», – подчеркнул член фракции партии «Әділет».

Ашимжанов также отметил, что аналогичные меры рассматриваются и в других государствах.

«Актуальность данной проблемы подтверждается и опытом других стран. Согласно открытым источникам, в 2026 году в 25 странах на законодательном уровне были рассмотрены конкретные меры, касающиеся возрастных ограничений для детей в социальных сетях. Так, Австралия одной из первых установила возрастной порог в 16 лет. Подобные ограничения также вступили в силу в Бразилии, Индонезии и ряде других стран. Многие государства рассматривают возраст 15-16 лет в качестве основного порогового значения», – говорится в запросе.

Депутат подчеркнул, что Казахстану также необходимо сформировать конкретную и эффективную модель в данном направлении. При этом, по его словам, одного принятия закона будет недостаточно.

«Однако принятие закона само по себе не решит проблему. Каким образом будет определяться возраст ребенка? Кто и каким образом будет обеспечивать защиту его персональных данных? Как будет обеспечиваться блокирование фиктивных аккаунтов, создаваемых для обхода установленных ограничений? Каким образом будет сохраняться доступ к цифровым платформам, необходимым для получения образования?» – поставил вопросы Жанарбек Ашимжанов.

Он также отметил необходимость заранее проработать механизмы реализации соответствующих законодательных норм.

«Глава государства также отмечал необходимость заблаговременной проработки конкретных механизмов реализации закона наряду с его принятием. Наша главная цель – обеспечение прав и безопасности детей», – подчеркнул член фракции партии «Әділет».

В связи с этим депутат попросил правительство принять ряд конкретных мер:

• конкретизировать механизм установления ограничения на регистрацию в социальных сетях детей, не достигших 16-летнего возраста;

• обеспечить безопасность персональных и цифровых данных детей;

• обеспечить систематическое обучение в школах основам цифровой гигиены, медиаграмотности и безопасного использования социальных сетей;

• внедрить систему национального мониторинга, предусматривающую регулярное изучение влияния социальных сетей на психологическое здоровье детей, их сон и успеваемость.