Принципы «Таза Қазақстан» предложили включить в воспитание детей

Таза Казахстан,Курултай
Дана Аменова
корреспондент

Культура поведения, по мнению депутатов, появляется задолго до первого штрафа, еще в семье, детском саду и начальной школе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутаты фракции партии Respublica предложили включить принципы инициативы «Таза Қазақстан» в повседневное воспитание детей и не ограничивать ее отдельными экологическими акциями. Депутатский запрос об этом направлен правительству, сообщает Kazpravda.kz

По словам депутатов, Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что «Таза Қазақстан» не должна оставаться разовой экологической кампанией. Инициатива направлена на формирование новой общественной культуры.

Понятие «Таза Қазақстан», считают авторы запроса, не ограничивается чистотой окружающей среды. Оно включает честность намерений и поступков, справедливость, уважение к людям, чужому труду, общественному имуществу и своей стране. По мнению депутатов, инициатива должна менять не только облик городов и сел, но и повседневные привычки и отношение людей к окружающим.

Депутаты считают, что общество уже привыкло участвовать в уборке территорий, но теперь необходимо сделать чистоту частью повседневной культуры. Формировать такие установки предлагают с детства. Культура поведения, говорится в запросе, появляется задолго до первого штрафа, еще в семье, детском саду и начальной школе.

«Ребенок должен не только знать, что хорошо, а что плохо. Уважение к людям, справедливость, ответственность, бережное отношение к чужому труду и своей стране должны стать его внутренними принципами»,  говорится в запросе.

Депутаты считают недостаточным оценивать воспитательную работу только по количеству проведенных мероприятий и отчетов. Результат, по их мнению, должен быть заметен в ежедневном поведении ребенка, его привычках и чувстве ответственности.

Фракция Respublica предложила включить идеи «Таза Қазақстан» в ежедневную воспитательную работу детских садов и школ. По мнению депутатов, такие ценности должны формироваться не только во время отдельных акций или классных часов, но и через повседневные действия ребенка.

Воспитательную работу предлагают выстроить по возрастным этапам. В детских садах и начальных классах предлагается делать акцент на принципах «Таза Қазақстан». В средних классах на ценностях «Әділетті Қазақстан». В старших классах на принципах «Закон и Порядок» и «Адал азамат». Депутаты считают, что такой подход поможет формировать у детей уважение к закону, гражданскую ответственность и бережное отношение к стране, обществу и окружающим людям.

Авторы запроса подчеркнули, что идею «Таза Қазақстан» не стоит сводить только к благоустройству и уборке территорий.

«Наша задача не просто сделать Казахстан чистым. Наша задача воспитать поколение, для которого чистота, справедливость, уважение и ответственность станут внутренними принципами», – подчеркнули представители партии. 

Предложения включены в депутатский запрос, который будет направлен Премьер-министру Олжасу Бектенову.

#школы #воспитание #курултай #детсады #Таза Қазақстан

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