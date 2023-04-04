Снизить инфляцию в 2 раза планирует Правительство Казахстана

Эту задачу в Кабмине намерены решить до конца года.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на заседании Правительства с планом дальнейших мер по реализации поручений главы государства, передает Kazpravda.kz.

Глава Кабмина отметил, что социально-экономическое развитие страны и повышение качества жизни казахстанцев на данный момент в приоритете.

«Перед нами стоит задача довести темпы экономического роста до 4% в текущем году и 5% в среднесрочной перспективе. В первую очередь требуется сфокусировать экономическую политику на развитии предпринимательства. Необходимо активно привлекать в ключевые отрасли экономики значительные объемы как отечественных, так и зарубежных инвестиций», - сказал Алихан Смаилов.

Так, Правительство поставило задачи с учетом инфляции на уровне 4,6% уменьшить процент безработицы до 4,8%, тем самым снизив инфляцию в 2 раза к концу года.

Премьер-министр также потребовал реагировать на жалобы и обращения граждан, касающихся проблем трудоустройства, повышения доходов, обеспечения жильем и жизненно важной инфраструктурой.