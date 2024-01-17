Правительство утвердило генплан Астаны до 2035 года

Правительство
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В нем обозначены шаги по дальнейшему развитию социальной, жилищно-коммунальной, транспортной и энергетической инфраструктуры столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал пресс-службы правительства. 

Фото: Kazpravda.kz

Соответствующее постановление подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. Основной градостроительный документ Астаны, разработанный по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, прошел широкие общественные обсуждения.  Он предусматривает меры по опережающему развитию города с учетом динамичного роста населения. 

Генплан предусматривает строительство 164 школ, 178 детских садов и 93 учреждений здравоохранения. До 2029 года также будет возведено 15 современных дворцов школьников. 

Жилищный фонд столицы планируется увеличить до 68,2 млн м2, а протяженность улично-дорожной сети на 1000 км до 2,5 тыс. км. 

С учетом роста водопотребления будет построена насосно-фильтровальная станция №4 на 210 тыс. кубометров в сутки с водоводом от канала Иртыш-Караганда.

В части тепловой и электроэнергии планируется строительство второй очереди ТЭЦ-3, четырех новых газовых тепловых станций и расширение ТЭЦ-2, а также ввод 14 подстанций 110/10 кВ.

Сумма инвестиций на реализацию Генплана до 2025 года из всех источников составит 6,3 трлн тенге. Из них частные инвестиции в жилищное строительство – порядка 4,3 трлн тенге, на инфраструктурные проекты – 700 млрд тенге.

#Правительство #Генплан Астаны

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