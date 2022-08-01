Предшкольная лихорадка

Половина лета уже позади. Родители нервозно вносят в статьи расходов семейного бюджета траты на покупку одежды, обуви и канцелярских принадлежностей. Но в Казахстане намерены изменить требования к форме учащихся, а также планируют исключить признаки аффилированности учебных заведений с отдельными производителями школьной одежды.

Покупка рубашек, брюк, пиджаков да юбок – одна из самых затратных статей расходов, особенно для тех семей, у кого по трое или того больше детей школьного возраста. Найти деньги на форму – полбеды. Нужно еще выстоять километровые очереди к ее производителям или в специализированные магазины, куда, между прочим, направ­ляет администрация учебного заведения. Особенно тяжко приходилось в период ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции. Родители вынужденно тратили день, а то и два на приобре­тение необходимых вещей. Это хорошо, если запасов было с лихвой.

Но в этом году решили внести дополнения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 14 января 2016 года «Об утверждении Требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования». Так, у отдельных произ­водителей школьной формы предпочтений теперь не будет.

– Родители самостоятельны в выборе производителя школьной формы, – проинформировали в Министерстве просвещения РК. – Управления образования области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) рекомен-дуют родителям и организациям образования выбор единого цвета школьной формы на административной территориальной единице.

А между тем раньше руководители некоторых школ сами утверж­дали цвет, фасон школьной формы, которые были адаптированы под конкретных производителей.

– Школьники города Нур-Султана на протяжении нескольких лет носят единую школьную форму темно-синего цвета, – сообщают в пресс-службе столичного управления образования. – Родители могут приобрести ее в любом предпочитаемом магазине. Они сами выбирают производителей и комплектацию школьной формы. Например, для девочек – пиджак и брюки или пиджак и юбка, сарафан. Если директор будет настаивать на покупке товара у определенного производителя, родители вправе сообщить об этом факте в управление образования и не приобретать его.

К слову, о комплектации. У девочек помимо пиджака, жилета, юбки, брюк, классической блузки (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазка) в общий набор входит и трикотажный кардиган на пуговицах или замке (бомбер).

«Выбор цвета, фасона школьной формы и длины юбки определяется организацией среднего образования и советом школы (попечительским советом, родительским комитетом), утверждается протоколом общешкольного родительского собрания. На школьной форме допускается размещение отличительных знаков (эмблема, нашивка, шеврон и др.) организаций среднего образования», – говорится в сравнительной таблице НПА.

Если исходить из того, что кос­тюм, куда входят пиджак, жилет и юбка, стоит 18,5 тыс. тенге, брюки – 10 тыс. тенге, блузы от 4 400 до 10 тыс. тенге, а кардиган – 7 500 тенге, то покупка одной только формы обойдется астанинским родителям в 40 400–46 000 тенге. Покупка зимнего набора к форме – это плюс 15–20 тыс. тенге. Цены, я вам скажу, далеко не демократичные. По словам продавца одно­го из левобережных специали­зированных магазинов, с августа, после поступления нового товара, стоимость, скорее всего, возрастет. Здесь, как говорится, без комментариев.

Школьная форма для мальчиков включает пиджак, жилет, брюки, белую парадную рубашку, повсе­дневную белую рубашку. В холодное время к ним добавляются трикотажный жилет, белая водолазка. Брюки для мальчиков – свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног. Рекомендуемый минимум: рубашка, жилет и брюки. Для пошива должны использоваться полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имею­щие высокую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами, рекомендуется 75–85% натуральных тканей и 15–25% синтетических примесей, чтобы вещи не сильно мялись. Если исходить из минимума, то форма мальчика варьируется в пределах 20–30 тыс. тенге. Все зависит от качества и предпочтений, точнее финансовых возможностей родителей. Во всей этой ситуации есть одно большое «но»: в Казахстане никто не контролирует цены на школьные костюмы и обувь. Каждый предприниматель сам решает, за сколько продавать тот или иной товар.

– Есть ли толк отслеживать аффилированность учебных заведений с производителями формы, если любой сотрудник из администрации школы может прийти и напрямую договориться с продавцом со словами: «Давай я направлю тебе поток покупателей, а ты мне выделишь условно 10–12% с полученного дохода», – отмечает известный специалист в сфере PR и многодетный отец Нуркен Халыкберген, который на просторах соцсетей пишет о проблемах отечественной системы образования. – Реализация школьной формы не относится к контролируемой отрасли.

По закону физики, если в одном месте убывает, то в другом – прибывает. Главное, лишь бы цены регулировались и не было сговора между продавцами. Иначе совсем несладко придется родителям школьников. Ладно, о сахаре подзабыли уже, но дети-то – это святое.