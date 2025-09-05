Представителей Торговой палаты США и ведущих американских компаний приняли в Кабмине

149

Участники встречи обсудили широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим углублением сотрудничества

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин встретился со старшим вице-президентом Торговой палаты США по делам Ближнего Востока, Турции и Центральной Азии Хушем Чоксином и представителями компаний Chevron, Meta, Apple, Coca Cola, Mastercard, Amway, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В ходе переговоров вице-премьер подчеркнул, что Соединенные Штаты являются одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана, а развитие двустороннего сотрудничества – приоритетным направлением внешнеэкономической политики страны.

«По итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг 4,2 млрд долларов. При этом мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания товарооборота в рамках развития взаимной торговой среды», — отметил он.

Сегодня американский бизнес активно присутствует в Казахстане. В стране действует более 700 предприятий с участием капитала из США, а общий объём инвестиций с 2005 года превысил 51 млрд долларов. Среди крупнейших инвесторов – Chevron, ExxonMobil, Pfizer, General Electric, Wabtec и другие компании, вносящие весомый вклад в развитие нефтегазовой, фармацевтической, энергетической и машиностроительной отраслей. Эти показатели свидетельствуют о доверии американских партнеров к инвестиционному климату Казахстана и устойчивости стратегического партнёрства.

С американской стороны были подняты темы совершенствования законодательства, норм нового Налогового кодекса, развития туризма, сокращения торговых барьеров и других направлений. Все вопросы получили содержательные разъяснения.

Подводя итоги, Серик Жумангарин подчеркнул особое значение прямого диалога с инвесторами на всех этапах реализации проектов. Он пригласил американских партнеров активнее использовать возможности Казахстана для развития бизнеса и выразил готовность к совместной реализации прорывных инициатив.

#переговоры #компании #США

Популярное

Все
Гвардеец из Шымкента владеет пятью языками
Определены приоритетные виды спорта
Соединяя берега
Обеспечивая устойчивый рост и привлечение инвестиций
Заинтересованы в углублении сотрудничества
Отслеживать деструктивные финансовые потоки
Цель – процветание страны, улучшение качества жизни народа
Равный доступ к знаниям – залог развития человеческого капитала
Сначала примерьте на себя
Первый Центр культуры Казахстана открыт в Пекине
Способствовать укреплению партнерства
У курсантов новоселье
Креативные идеи рождаются в школах
Путь к сближению и взаимному доверию
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Возводить мосты дружбы
Учителя нового формата
Быть частью родной страны
Слушая музыку, постигала язык
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В приоритете цифровая безопасность
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Каждый шаг на благо людей
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции
В Актюбинской области запущена ветроэлектростанция «Хромтау»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
Как облагаются элитное жилье, авто и яхты по новому Налоговому кодексу
Реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства – Токаев
КСК не сможет менять тариф в одностороннем порядке
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

«Газпром» заинтересован в дальнейшем укреплении сотрудничес…
В США переименуют Пентагон в министерство войны
У Байдена диагностировали два вида рака
Казахстан и Туркменистан будут защищать и поощрять взаимные…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]