Глобальная синергия: Казахстан на мировой арене ИИ

Айман Аманжолова
корреспондент

Внутренние технологические прорывы неразрывно связаны с уверенным позиционированием Казахстана на международной арене. Ключевым событием, закрепившим за страной статус глобального игрока, стало выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на Всемирной конференции по искусственному интеллекту 17 июля 2026 года в Шанхае, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Правительство

 

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Озвучивая с трибуны концепцию «ИИ во благо, ИИ для всех», Глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект должен стать движущей силой справедливого развития под разумным управлением человека. Опираясь на успешную реализацию внутренних инициатив — от принятия профильного законодательства до создания первого в Центральной Азии полностью интегрированного цифрового города Алатау с особым конституционным правовым режимом, — Казахстан представил мировому сообществу ряд амбициозных проектов.

Выступая соучредителем Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, Казахстан предложил провести в Астане инаугурационное заседание этого института и разместить в столице региональное представительство по Центральной Азии. В дополнение к этому в Алматы откроется Азиатско-Тихоокеанский центр цифровых решений для устойчивого развития при ЭСКАТО ООН.

Особый акцент был сделан на интеграции цифровых экономик с глобальными партнерами. Президент инициировал создание «Казахстанско-китайского цифрового моста» и предложил объявить следующий год Годом совместных инициатив в сфере ИИ между двумя странами. При этом международное сотрудничество расширяется на всех континентах: в рамках формата C5+1 в Вашингтоне было подписано 14 стратегических соглашений с технологическими гигантами мирового уровня, включая OpenAI, Microsoft, NVIDIA и Cisco. 

Сегодня очевидно: возможности искусственного интеллекта способны кардинально изменить архитектуру мировой экономики. Уверенный курс на цифровизацию, заданный Главой государства и реализуемый Правительством, формирует в Казахстане уникальную инновационную экосистему. Обладая колоссальным энергетическим потенциалом, современной транспортной сетью и передовой телекоммуникационной инфраструктурой, республика не просто адаптируется к технологическим вызовам современности.

Казахстан выстраивает работающую цифровую экономику, подкрепленную реальными инфраструктурными решениями. Принятые законы, инвестиции в суперкомпьютеры и интеграция с глобальными техногигантами обеспечивают стране независимый технологический статус в регионе. Искусственный интеллект становится базовым инструментом, который Правительство направляет на решение конкретных задач: развитие национальной индустрии, защиту данных и обеспечение экономической стабильности граждан.

Ознакомиться с полным текстом обзора можно по этой ссылке. 

#Казахстан #ИИ

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