Евросоюз объявил тендер на строительство семи гигафабрик ИИ

Айман Аманжолова
корреспондент

На фоне растущей обеспокоенности цифровой зависимостью от США и Китая ЕС планирует построить семь гигафабрик ИИ. Брюссель выделит на это около 5 млрд евро, еще 5 млрд – участвующие в проекте страны-члены ЕС, остальные 20 млрд – частные инвесторы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Гигафабрики ИИ – это крупные вычислительные центры, оснащенные новейшими, высокоспециализированными чипами, предназначенными для обучения следующего поколения технологий искусственного интеллекта, в частности самых продвинутых больших языковых моделей, которые должны обрабатывать триллионы единиц данных.

Этот шаг – часть более широкого курса на технологический суверенитет, призванного сократить зависимость ЕС от иностранных поставщиков облачных сервисов и чипов.

Мировая гонка по созданию всё более мощных моделей, которые сулят прорывы как в экономике, так и в военной сфере, вызвала спешку по развертыванию инфраструктуры, необходимой для их работы. Масштабные проекты дата-центров уже активно реализуются в США и Китае.

В ответ на это председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на саммите AI Action в Париже в феврале 2025 года о плане строительства гигафабрик ИИ в Европе, рассчитывая повторить успех женевской лаборатории ЦЕРН.

Инициатива вызвала большой интерес в отрасли: 76 компаний заявили о предварительном интересе к подаче заявок.

Чтобы удовлетворить запрос со стороны частного сектора и обеспечить разумное географическое распределение инфраструктуры, Еврокомиссия расширила первоначальные планы с четырех или пяти гигафабрик до семи.

Закупочная процедура разделена на две последовательные фазы. Цель поэтапного подхода – постепенно наращивать мощности в течение ближайших шести с половиной лет.

Представители ЕС настаивают на том, что проекты должны быть финансово устойчивыми за счет развития собственных коммерческих сервисов, поскольку доступ к вычислительным ресурсам для ИИ по-прежнему остается дефицитным и ценным.

О желании разместить у себя гигафабрики заявили десять стран: Германия, Италия, Франция, Польша, Чехия, Дания, Финляндия, Греция, Португалия и Испания. Возможны как национальные, так и многонациональные консорциумы. Париж уже дал понять, что намерен действовать самостоятельно.

Успешные проекты должны начать физическое строительство гигафабрик в начале 2027 года, а ввод объектов в эксплуатацию запланирован на середину 2028 года.

 

#ЕС #Европа #тендер #ИИ #фабрики

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