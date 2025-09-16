Фото: пресс-служба Сената

В преддверии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий представители различных религий собрались во Дворце мира и согласия для участия в XXIII заседании секретариата Съезда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Приветствуя участников заседания, председатель Сената – руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев отметил, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий уже более 20 лет способствует укреплению глобального межрелигиозного диалога, решению значимых мировых проблем, продвижению идей толерантности и взаимоподдержки, невзирая на испытания временем. Уникальная диалоговая площадка, где звучат идеи и предложения, направленные на сохранение мира, укрепление диалога и культуры взаимного уважения и сотрудничества, как отметил спикер Сената, является результатом совместной работы всех ее участников.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий за эти годы стал одним из ключевых глобальных форматов межцивилизационного диалога. Наша сегодняшняя встреча проходит в период непростой международной обстановки, когда система международных отношений претерпевает изменения, возникают новые вызовы и обостряются существующие. Волнует также эскалация гуманитарных кризисов и разрушение культурного наследия. Механизмы международной безопасности становятся бессильными, растет протекционизм и односторонние действия. В такой ситуации важно объединение конструктивных и созидательных сил. Мы видим, что сплочение лидеров мировых религий способствует решению глобальных проблем, уменьшению напряженности в мире, а также популяризации культуры диалога и взаимного уважения. Большое значение в этом деле имеет синергия усилий средних держав и морального авторитета религиозных лидеров. Надеемся, что сегодняшнее заседание пройдет содержательно и плодотворно, придав импульс новым международным миротворческим и гуманитарным инициативам», – сказал в своем приветственном слове руководитель секретариата Съезда.

Вместе с тем, как подчеркнул Маулен Ашимбаев, акцентируя внимание участников Секретариата на повестке VIII Съезда, налаживание межрелигиозного диалога – это непрерывная, системная и планомерная работа, где одинаково важны мысли, идеи, предложения и их практическая реализация через совместные проекты, в том числе и вне рамок Съезда.

«VIII Съезд посвящен теме «Диалог религий: синергия во имя будущего». Важно понимать, что синергия – это не просто сотрудничество, это наращивание усилий, а межрелигиозный диалог – это постоянный процесс, требующий энергии, открытости и взаимного уважения. Наша совместная работа должна находить свое логическое продолжение в международных проектах. После VII Съезда были проедены совместные мероприятия в Иерусалиме, Ватикане, Мекке и Сингапуре. Мы заинтересованы в дальнейшем продолжении этого опыта и расширении международного сотрудничества», – сказал он и остановился на актуальных темах, которые будут обсуждены в рамках Специальной сессии по защите религиозных объектов под эгидой Альянса цивилизаций ООН, II Форума молодых религиозных лидеров, экспертного круглого стола и секционных заседаний.

В ходе заседания секретариата также были избраны Послы доброй воли Съезда, чьи кандидатуры были предварительно обсуждены и внесены членами рабочей группы. В состав вошли достойные представители различных религий, а также видные деятели из различных сфер, которые на протяжении многих лет активно сотрудничают с секретариатом Съезда.

Участники встречи сошлись в едином мнении, что Институт послов доброй воли является одним из эффективных механизмов популяризации идей и ценностей Съезда. Религиозные лидеры в своих выступлениях также отметили особую важность работы казахстанского форума для объединения усилий духовной дипломатии и политики в преодолении глобальных вызовов, содействия мирному разрешению геополитических конфликтов и других проявлений разногласий. Подчёркивая актуальность и масштабность поднимаемых на площадках Съезда тем, спикеры единогласно выразили готовность и заинтересованность в сотрудничестве ради поддержания мира и межконфессионального согласия между религиями и культурами, пресечения несправедливости и пропаганды войны.

По итогам заседания был принят Протокол XXIII заседания секретариата Съезда и обсуждены положения Декларации VIIІ Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Ставший символом общего стремления к миру и взаимопониманию итоговый документ получил название – «Астанинская декларация мира 2025».

По завершении работы секретариата Маулен Ашимбаев провел двустороннюю встречу с председателем Ассоциации даосистов Китая Ли Гуанфу, в ходе которой были обозначены перспективы расширения сотрудничества в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Стороны также отметили, что позиции Казахстана и Китая по многим вопросам глобальной и региональной повестки совпадают, что является важным преимуществом для укрепления казахстанско-китайского сотрудничества по всем направлениям.

Приветствуя председателя Духовного управления мусульман Кавказа, Шейх-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде, руководитель секретариата Съезда выразил признательность за многолетнюю поддержку и значимый вклад, который вносит Духовное управление мусульман Кавказа в достижение целей Съезда. Как было отмечено собеседниками, большую роль в развитии и укреплении казахско-азербайджанского стратегического партнерства играют доверительные и дружественные взаимоотношения глав двух государств.

Вопросы дальнейшего продвижения межрелигиозного и межконфессионального диалога стали центральной темой и двусторонней встречи Маулена Ашимбаева с канцлером университета «Somaiya Vidyavihar» и главой индуистской делегации Самиром Шантилалом Сомайя. На повестке также прозвучали темы, касающиеся устойчивого развития, инклюзивного роста и региональных связей.