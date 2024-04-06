Прекращено дело о злоупотреблении в отношении руководства «QazaqGaz»

Нефть и Газ
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Генпрокуратура не нашла состава уголовного правонарушения, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

Генеральной прокуратурой прекращено досудебное расследование в отношении руководства АО «НК «QazaqGaz» (далее - АО) по факту злоупотребления должностными полномочиями в интересах ТОО «Байтерек SA» за отсутствием состава уголовного правонарушения.

«Однако данное уголовное дело расследовалось в отношении действующего руководства АО и ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» (дочерняя организация АО). В рамках этого досудебного расследования причастность бывшего руководителя АО Шарипбаева К. не проверялась, поскольку период проверки был с 2022 по 2023гг., то есть после передачи в госсобственность здания БЦ «Болашак», - отметили в Генпрокуратуре.

#Генпрокуратура #уголовное дело #QazaqGaz #злоупотребления

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