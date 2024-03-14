Премьер-министр приехал на ТЭЦ Кентау

В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область премьер-министр РК Олжас Бектенов ознакомился с деятельностью теплоцентрали и трансформаторного завода в Кентау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

ТЭЦ Кентау, построенная в 1934 году, является стратегическим объектом, обеспечивающим население города централизованным отоплением. Уровень износа оборудования здесь составляет 87%. Последний раз капитальный ремонт здесь проводился более 10 лет назад.

В этой связи по поручению главы государства в целях обеспечения жителей Кентау и социальных объектов качественным теплом, разработан проект «Реконструкция котлов ТЭЦ №7,8,9,10,11,12 в г. Кентау» и получено положительное заключение государственной экспертизы. Ранее за счет спонсоров отремонтированы четыре котла, тепломагистраль протяженностью 4,7 км. Еще четыре котла полностью обновляются. В апреле начнется ремонт оставшихся двух котельных со сроком завершения до конца 2025 года.

- Генерация электроэнергии на ТЭЦ не покрывает собственные нужды, а тариф не позволяет провести масштабную реконструкцию. В этой связи поручаю министерствам энергетики, финансов для качественного предоставления услуг теплоснабжения и обеспечения стабильного прохождения предстоящего отопительного сезона рассмотреть варианты финансирования ремонтных работ, — отметил Олжас Бектенов.

Премьер также посетил производственный цех Кентауского трансформаторного завода. Это крупное и градообразующее предприятие Кентау, где трудится более 700 человек. На заводе выпускают силовые трансформаторы общего назначения и для электрифицированного железнодорожного транспорта, а также трансформаторные подстанции. Мощность предприятия – 20 тыс. единиц продукции в год, при этом 30% продукции экспортируется.

Во время осмотра предприятия Олжас Бектенов ознакомился с проводимой работой по совершенствованию технических характеристик и конструкции выпускаемых изделий, мерами по расширению производственных мощностей завода. По итогам Глава Правительства обозначил важность дополнительной загрузки отечественного производителя электротехнического оборудования. В то же время предприятие должно взять на себя встречные обязательства по расширению и наращиванию производства, модернизации и цифровизации технологических операций.

Здесь же главе правительства доложили о развитии обрабатывающей промышленности и реализации инвестиционных проектов. Так, пул инвестпроектов на 2024-2027 годы состоит из 145 проектов на 2,2 трлн тенге с созданием 17,7 тыс рабочих мест. Среди них в этом году будут реализованы 44 проекта на 116,8 млрд тенге. В частности, были презентованы проекты строительства заводов по производству серной кислоты, глубокой переработке кукурузы, планы по созданию хлопково-текстильного кластера. Кроме того, в регионе начато строительство современного овощехранилища вместимостью 4 тыс. тонн.

По итогам посещения объекта премьер поставил перед акиматом задачу принять все необходимые меры по созданию комфортного бизнес-климата для активного привлечения инвесторов, в том числе расширять территорию малых промышленных парков и специальных индустриальных зон.