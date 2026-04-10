Они рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в США

Премьер-министр РК Олжас Бектенов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Джули Стаффт вопросы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в области цифровизации и искусственного интеллекта, космической отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон в ноябре прошлого года наглядно продемонстрировал масштаб экономического партнерства между странами. Подписанные 29 соглашений на общую сумму $17 млрд дали серьезный импульс расширению экономических связей. Правительство Казахстана уделяет приоритетное внимание реализации достигнутых договоренностей.

«Казахстанско-американское сотрудничество сегодня развивается динамично. В его основе – прочные отношения между лидерами наших стран, стратегическое видение которых придает практический характер нашей совместной работе. Мы рассчитываем, что тесный диалог на высшем политическом уровне будет и далее создавать благоприятные условия для углубления торгово-экономических связей между нашими странами», – подчеркнул Олжас Бектенов.

«Между нашими странами сложились беспрецедентные отношения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил четкую позицию касательно инициатив Президента США Дональда Трампа по Совету мира и Авраамовым соглашениям. Это все исторические и прорывные инициативы. Соединенные Штаты Америки и Президент Трамп благодарны Казахстану за поддержку», — отметила Джули Стаффт.

По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами достиг $3,19 млрд, за январь-февраль 2026 года – $487,4 млн. Отмечена значимость США как одного из ключевых стратегических инвесторов в экономику Казахстана. В настоящее время в стране успешно функционируют более 600 компаний с американским участием. Присутствие на казахстанском рынке таких компаний, как Chevron, ExxonMobil, Amazon, Citi, Wabtec, John Deere, Boeing, Oracle, PepsiCo и Mars, подтверждает высокий потенциал двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В ходе встречи внимание было также уделено реализации положений новой Конституции, заложившей основу для дальнейших реформ и обновления системы государственного управления. Премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул, что Основной закон укрепляет политическую стабильность и создает прочную базу для поступательного развития государства и общества.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению торгово-экономического партнерства, а также реализации совместных проектов по приоритетным направлениям.