ШОС: эволюция и трансформация за 25 лет

Лилия Сыздыкова

В нынешнем году Шанхайская организация сотрудничества отмечает 25-летие. К этой дате Президентский центр в Астане приурочил встречу, на которой представители экспертного сообщества государств – членов ШОС обсудили пройденный структурой путь, ее достижения и перспективы развития.

коллаж Натальи Ляликовой

Как отметил, открывая встречу, директор Президентского центра Бакытжан Темирболат, в современном турбулентном мире особые надежды возлагаются на многосторонние усилия в формате межгосударственного и международного сотрудничества. При этом ШОС в мировой архитектуре занимает особое место, за четверть века став одной из крупнейших и наиболее авторитетных организаций.

Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, присоединившийся к обсуждению в онлайн-формате, подчеркнул, что принятое 15 июня 2001 года главами Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана решение о создании международной организации ознаменовало рождение нового формата регионального взаимодействия, направленного на укрепление безопасности и сотрудничества в соответствии с реалиями обширного евразийского региона. С присоединением Индии, Пакистана, Ирана и Беларуси ШОС превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение.

– За годы развития ШОС утвердилась в качестве многостороннего механизма, вносящего вклад в противодействие вызовам современности, – сказал Нурлан Ермекбаев. – Но обеспечить проч­ную безопасность невозможно, не создавая фундамент для устойчивого развития. Поэтому в ШОС действует комплексный подход, который включает содействие решению социально-экономических вопросов, укрепление доверия через культурно-гуманитарное сотрудничество и взаи­модействие по другим направлениям, – отметил он.

Генсек структуры также отметил роль Казахстана в ШОС. В частности, он напомнил, что председательство нашей страны в объединении в 2023–2024 годах отмечено оперативными действиями по формированию общей позиции организации по важным политическим событиям того периода. В ходе Астанинского саммита в 2024-м впервые проведена встреча в формате ШОС+, принят ряд важных документов, придавших импульс развитию организации в различных направлениях.

Посол по особым поручениям МИД РК, национальный координатор по вопросам деятельности ШОС от РК Мурат Мукушев также отметил, что за 25 лет ШОС стала серьезной структурой, способной дать адекватный ответ любым вызовам и угрозам современности.

– В Казахстане высоко ценят роль ШОС в укреплении международной безопасности и многопрофильного сотрудничества. Вместе с другими государствами-членами мы постоянно вносим достойный вклад в укрепление организации и полноценную реализацию ее огромного потенциала. Твердо следуя принципам Хартии ШОС, выступаем за наращивание мер доверия, дружбы и добрососедства, поддержание и укрепление мира, безопасности и стабильности в нашем регио­не. Акцент также делается на долгосрочных приоритетах– это цифровизация, водная проблематика, транспортно-логистическая связанность и другие актуальные направления. Особенно важно, что инициативы ориентированы на институциональное развитие самой ШОС, – акцентировал представитель МИД РК.

В ходе встречи также выступили представители экспертного сообщества Кыргызстана, России, Китая, Узбекистана. Спикеры отмечали основные вехи и достижения организации за четверть века, а также делились видением дальнейшего развития ШОС.

– Первые 25 лет существования ШОС можно охарактеризовать как период институционального становления и географического расширения. Следующие 25 лет, вероятно, станут периодом проверки способности организации обеспечивать результаты в условиях растущей сложности международной среды. Поэтому главный вызов сегодня состоит не столько в дальнейшем расширении, увеличении количест­ва членов структуры, сколько в повышении функциональности, эффективности, укреплении механизмов реализации решений и концентрации на практических направлениях сотрудничества. От того, насколько успешно ШОС справится с этой задачей, будет зависеть ее роль в формирующейся новой архитектуре безопасности и сотрудничества Большой Евразии, – отметил, в частности, заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Даурен Абен.

#ШОС #дата #конференция

Популярное

Все
Уложимся ли мы в регламент?
Рост производства – результат системной модернизации
ШОС: эволюция и трансформация за 25 лет
Реализуется план оптимизации
Причин много, итог – один
Диалог науки и индустрии
Когда молоко есть, а перерабатывать нечего
Работа трудная и благородная
Ветеринарию ждут преобразования
Для спокойствия трех сел
Лучшее из села – на большой рынок
Усиливается борьба с хаотичной застройкой
Наука через инновации
Инженерный щит против паводков
Наращивая промышленную кооперацию
Фермеров поддержали в посевную
В добрый путь, офицеры-гвардейцы!
Исконная отрасль – драйвер подъема
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Возможности для производства
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Начнут выращивать форель и осетра
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Конституционный закон Республики Казахстан
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Учителя готовы к переменам
Великий писатель земли кыргызской
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Указ Президента Республики Казахстан
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Выпускницу из Туркестанской области пригласили 80 зарубежных университетов
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена

Читайте также

Новый центр для китайского бизнеса открылся в Астане
Наращивая промышленную кооперацию
В МВФ отметили позитивную динамику развития экономики Казах…
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]