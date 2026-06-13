ШОС: эволюция и трансформация за 25 лет

В нынешнем году Шанхайская организация сотрудничества отмечает 25-летие. К этой дате Президентский центр в Астане приурочил встречу, на которой представители экспертного сообщества государств – членов ШОС обсудили пройденный структурой путь, ее достижения и перспективы развития.

коллаж Натальи Ляликовой

Как отметил, открывая встречу, директор Президентского центра Бакытжан Темирболат, в современном турбулентном мире особые надежды возлагаются на многосторонние усилия в формате межгосударственного и международного сотрудничества. При этом ШОС в мировой архитектуре занимает особое место, за четверть века став одной из крупнейших и наиболее авторитетных организаций.

Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, присоединившийся к обсуждению в онлайн-формате, подчеркнул, что принятое 15 июня 2001 года главами Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана решение о создании международной организации ознаменовало рождение нового формата регионального взаимодействия, направленного на укрепление безопасности и сотрудничества в соответствии с реалиями обширного евразийского региона. С присоединением Индии, Пакистана, Ирана и Беларуси ШОС превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение.

– За годы развития ШОС утвердилась в качестве многостороннего механизма, вносящего вклад в противодействие вызовам современности, – сказал Нурлан Ермекбаев. – Но обеспечить проч­ную безопасность невозможно, не создавая фундамент для устойчивого развития. Поэтому в ШОС действует комплексный подход, который включает содействие решению социально-экономических вопросов, укрепление доверия через культурно-гуманитарное сотрудничество и взаи­модействие по другим направлениям, – отметил он.

Генсек структуры также отметил роль Казахстана в ШОС. В частности, он напомнил, что председательство нашей страны в объединении в 2023–2024 годах отмечено оперативными действиями по формированию общей позиции организации по важным политическим событиям того периода. В ходе Астанинского саммита в 2024-м впервые проведена встреча в формате ШОС+, принят ряд важных документов, придавших импульс развитию организации в различных направлениях.

Посол по особым поручениям МИД РК, национальный координатор по вопросам деятельности ШОС от РК Мурат Мукушев также отметил, что за 25 лет ШОС стала серьезной структурой, способной дать адекватный ответ любым вызовам и угрозам современности.

– В Казахстане высоко ценят роль ШОС в укреплении международной безопасности и многопрофильного сотрудничества. Вместе с другими государствами-членами мы постоянно вносим достойный вклад в укрепление организации и полноценную реализацию ее огромного потенциала. Твердо следуя принципам Хартии ШОС, выступаем за наращивание мер доверия, дружбы и добрососедства, поддержание и укрепление мира, безопасности и стабильности в нашем регио­не. Акцент также делается на долгосрочных приоритетах– это цифровизация, водная проблематика, транспортно-логистическая связанность и другие актуальные направления. Особенно важно, что инициативы ориентированы на институциональное развитие самой ШОС, – акцентировал представитель МИД РК.

В ходе встречи также выступили представители экспертного сообщества Кыргызстана, России, Китая, Узбекистана. Спикеры отмечали основные вехи и достижения организации за четверть века, а также делились видением дальнейшего развития ШОС.

– Первые 25 лет существования ШОС можно охарактеризовать как период институционального становления и географического расширения. Следующие 25 лет, вероятно, станут периодом проверки способности организации обеспечивать результаты в условиях растущей сложности международной среды. Поэтому главный вызов сегодня состоит не столько в дальнейшем расширении, увеличении количест­ва членов структуры, сколько в повышении функциональности, эффективности, укреплении механизмов реализации решений и концентрации на практических направлениях сотрудничества. От того, насколько успешно ШОС справится с этой задачей, будет зависеть ее роль в формирующейся новой архитектуре безопасности и сотрудничества Большой Евразии, – отметил, в частности, заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Даурен Абен.