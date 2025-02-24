Премьер-министры Казахстана и Кыргызстана обсудили меры по укреплению сотрудничества

Международное сотрудничество,Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых между президентами Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, прибывший с первым официальным зарубежным визитом, провели переговоры в Астане в узком и расширенном составах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В ходе встречи был охвачен широкий спектр вопросов, касающихся торгово-экономического, инвестиционного, транзитно-транспортного, водно-энергетического, туристического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также сферы АПК.

«Доверительные взаимоотношения глав наших государств в духе взаимного уважения и искренней дружбы способствуют выводу многогранного сотрудничества на новый уровень. Укрепление и углубление торговых отношений несет мультипликативный эффект для развития экономик двух стран. Отрадно отметить, что по итогам прошлого года показатели взаимной торговли вновь увеличились, составив $1,7 млрд. Вместе с тем, мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания торгово-экономического взаимодействия», — подчеркнул Олжас Бектенов.

«Двустороннее сотрудничество между двумя соседними государствами имеет особое стратегическое значение. С древних времен наши соседние народы объединены многовековой дружбой, добрососедскими и братскими отношениями, общей культурой, языком и даже обычаями. Я уверен, что эта встреча предоставит возможность обменяться мнениями по многим вопросам, представляющим интерес для обеих сторон, и разработать новые предложения, отвечающие интересам двух стран», — отметил Адылбек Касымалиев.

В ходе переговоров обсуждены механизмы по раскрытию имеющегося потенциала и наращиванию товарооборота.

В транзитно-транспортной сфере для повышения пропускной способности казахстанско-кыргызской границы реализуется комплекс мер. Ведется модернизация и расширение автомобильных пунктов пропуска на границе, включая «Аксу» – «Камышановка» и «Бесагаш» – «Кичи-Капка». Также предусмотрено развитие пунктов пропуска «Сортобе» – «Токмок» и «Аухатты» – «Кен-Булун».

Особое внимание уделено водно-энергетическому сотрудничеству. Обсуждены вопросы обеспечения водоподачи в вегетационный период по рекам Шу и Талас, безопасной эксплуатации Кировского водохранилища и региональной энергетической безопасности.

Важным направлением взаимовыгодного сотрудничества является туризм. Обсуждены меры по развитию новых туристических направлений, включая создание трансграничных эко-маршрутов, развитие инфраструктуры для активного туризма и привлечение инвестиций в гостиничный бизнес.

По линии культурно-гуманитарного сотрудничества в текущем году запланированы Дни казахстанского кино в Кыргызстане, а также прорабатываются вопросы открытия филиалов казахстанских вузов на территории КР.

По итогам переговоров премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что правительство РК готово поддерживать высокую динамику казахстанско-кыргызского торгово-экономического партнерства.

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