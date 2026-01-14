Премьер подверг критике практику переноса сроков при реализации энергопроектов

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрены темпы работы Министерства энергетики, «Самрук-Энерго», KEGOC и энергопроизводящих организаций по модернизации текущей инфраструктуры и генерации новых мощностей  в рамках задач, поставленных Президентом в Послании народу РК «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

Министерство энергетики переходит к практической фазе реализации масштабного инвестиционного плана. На сегодня ведется работа по 81 проекту суммарной мощностью 15,3 ГВт с общим объемом инвестиций более 13 трлн тенге. Значительная часть проектов реализуется за счет прямого привлечения частных инвестиций через механизм рынка электрической мощности. 

Ерлан Аккенженов доложил, что в ближайшие три года к вводу запланирован преимущественно маневренный сегмент генерации, ориентированный на покрытие дефицита регулировочной мощности и повышение гибкости Единой энергетической системы.

«Ввод объектов, по которым сейчас ведется работа, позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью покрыть потребность экономики в электроэнергии и вывести Казахстан из статуса энергодефицитной страны. К 2029 году ожидается выход на устойчивый профицит как электроэнергии, так и регулировочной мощности, что создаст условия для увеличения экспортного потенциала страны», — заверил министр энергетики Ерлан Аккенженов. В целом до 2035 года будет обеспечен ввод дополнительно более 26 ГВт генерирующих мощностей.

С докладами выступили также председатели правлений АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов и АО «KEGOC» Наби Айтжанов.

Премьер-министр подверг критике практику переноса сроков при реализации энергетических проектов. 

«Президент неоднократно отмечал отсутствие должной динамики в энергетике.Все должны максимально мобилизоваться. Все запланированные проекты должны быть реализованы в установленные сроки. Никаких срывов, сдвигов быть не должно. Министр, руководители «Самрук-Энерго» и KEGOC, вы несете персональную ответственность за каждый объект. Ваше место работы - не в кабинетах, а на строительных площадках», — отметил Олжас Бектенов. 

Согласно данным Министерства энергетики, в 2025 году выработка электроэнергии достигла 123,1 млрд кВтч при уровне потребления в 124,6 млрд кВтч. Общая установленная мощность за год увеличилась с 25,3 ГВт до 26,7 ГВт. Основу генерации по-прежнему составляют угольные станции (51,4%), однако растет доля газовой генерации (25,6%) и ВИЭ (13,5%).

За последние два года либерализация рынка обеспечила приток 902 млрд тенге на капитальные ремонты, что позволило на 27% снизить количество технологических нарушений и вывести 9 ТЭЦ из «красной» зоны. При этом выплата дивидендов собственникам компаний не производилась. Все средства реинвестируются исключительно в реконструкцию и модернизацию оборудования станций. Это позволило увеличить пул проектов по обновлению активов и обеспечить реальный приток капитала в сектор генерации. 

Также рассмотрены перспективы развития угольной генерации на базе технологий чистого угля в рамках поручений Главы государства. На сегодня определены подрядчики и начата реализация стратегически важных объектов. В их числе – Экибастузская ГРЭС-3 (2 640 МВт), новая станция в г. Курчатов (700 МВт), а также теплоэлектроцентрали в городах Кокшетау (240 МВт), Семей (360 МВт) и Усть-Каменогорск (360 МВт).

Касательно развития сетевой инфраструктуры, АО «KEGOC» ведется работа по усилению сети Южной зоны – осуществляется строительство воздушной линии электропередачи 500 кВ «Шу-Жамбыл-Шымкент» протяженностью 475 км. Также реализуется проект объединения энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС страны, предусматривающий строительство воздушной линии 500 кВ «Өлке-Қарабатан» протяженностью 604,3 км. Оба проекта  реализуются согласно графику, завершение планируется в 2027 году. 

В долгосрочной перспективе до 2035 года компания планирует ввести 6 659 км новых линий 220-500 кВ и реконструировать 10 591 км линий. На сегодня национальная электрическая сеть включает 83 подстанции и 398 воздушных линий общей протяженностью 27,9 тыс. км, суммарная мощность трансформаторов – 38 893,6 МВА.

В портфеле проектов АО «Самрук-Энерго» - план ввода новых мощностей до 2035 года составляет 7,4 ГВт. В числе ключевых проектов обозначены модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с вводом в октябре 2026 года, а также расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с вводом блока 3 в октябре 2028 года и блока 4 в октябре 2030 года.

