Премьер подверг критике работу комитетов Минфина и Минтранспорта

Правительство
Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений Главы государства в части реконструкции международных автомобильных пунктов пропуска, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: пресс-служба правительства

Заслушаны доклады министра транспорта Нурлана Сауранбаева, и.о. министра финансов Ержана Биржанова, заместителя Председателя Комитета национальной безопасности РК – директора Пограничной службы Ерлана Алдажуманова.

По данным Министерства финансов, на внешних границах Евразийского экономического союза (КНР, Республика Узбекистан, Туркменистан) в текущем году запланирована реконструкция 9 пунктов пропуска. На сегодня осуществлен ввод в эксплуатацию 4 пунктов: Капланбек, Атамекен, Кольжат и Алаколь. Модернизация пяти объектов будет завершена до конца текущего года. Сверх плана ведется реконструкция пассажирского пункта пропуска «Жибек жолы», завершение запланировано на первое полугодие 2026 года.

При модернизации акцент сделан на создание современных условий – шестиполосных подъездных дорогах, единой инфраструктуре для всех служб, включая электронные системы контроля.

«Заслушав доклады, Премьер-министр подверг критике профильные министерства по причине слабой организации работы таможенной службы, а также затягивания сроков ремонта автомобильных пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан.

Олжас Бектенов поручил привлечь к ответственности за ненадлежащую организацию работы председателей Комитета государственных доходов Министерства финансов РК и Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК», - говорится в сообщении.

Кроме того, ответственные руководители министерств направлены в регионы для координации работы на местах.

Поставлены задачи по ужесточению требований к кадровому составу таможенной службы, в особенности задействованному на пунктах пропуска, а также по вопросам оснащения оборудованием и обеспечения доступа к сети интернет.

Министрам транспорта, финансов поручено еженедельно представлять отчет Премьер-министру о ходе проведения реконструкции пунктов пропуска.

#дороги #Бектенов #критика

