Премьер поручил откорректировать планы действий по ликвидации последствий землетрясений

По словам Смаилова, надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения

Фото: пресс-служба правительства РК

Ситуацию с землетрясением в Алматы вне повестки рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Премьер отметил, что все службы от МЧС до акимата и других госорганов отреагировали на произошедшее.

«К счастью, погибших и серьезного ущерба нет. Но есть пострадавшие. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Они пострадали, когда выпрыгивали со 2, 3 этажей. Это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр указал, что учения во всех сейсмоопасных регионах надо проводить чаще.

«Население должно на практике знать алгоритм действий», — подчеркнул он.

Глава правительства поручил акиматам регионов совместно с заинтересованными госорганами откорректировать планы действий по ликвидации подобных ЧС.

«В ближайшее время для оперативного реагирования ввести дежурство руководителей и ответственных лиц органов управления и сил гражданской защиты в пунктах управления. Это касается всех организаций жизнеобеспечения», — сказал Алихан Смаилов.

Он также обозначил необходимость принять все меры для обеспечения лечения пострадавших.