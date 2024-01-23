Премьер поручил откорректировать планы действий по ликвидации последствий землетрясений

По словам Смаилова, надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения
Ситуацию с землетрясением в Алматы вне повестки рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
Премьер отметил, что все службы от МЧС до акимата и других госорганов отреагировали на произошедшее.
«К счастью, погибших и серьезного ущерба нет. Но есть пострадавшие. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Они пострадали, когда выпрыгивали со 2, 3 этажей. Это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения», — сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр указал, что учения во всех сейсмоопасных регионах надо проводить чаще.
«Население должно на практике знать алгоритм действий», — подчеркнул он.
Глава правительства поручил акиматам регионов совместно с заинтересованными госорганами откорректировать планы действий по ликвидации подобных ЧС.
«В ближайшее время для оперативного реагирования ввести дежурство руководителей и ответственных лиц органов управления и сил гражданской защиты в пунктах управления. Это касается всех организаций жизнеобеспечения», — сказал Алихан Смаилов.
Он также обозначил необходимость принять все меры для обеспечения лечения пострадавших.
«Службам МЧС держать ситуацию на постоянном контроле. Нужно наладить четкое взаимодействие между всеми необходимыми службами, в том числе в соседних государствах, где находились эпицентры землетрясения», — заключил премьер.