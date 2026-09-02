Послание Президента: за два года в Казахстане открыто 54 новых месторождения

Правительство

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительство обновляет систему геологического изучения недр. Приоритеты — повышение детальности исследований, цифровизация накопленных данных и их дальнейшее использование с применением Big Data и искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2026 году началась реализация 20 проектов детальной геосъемки

В 2025 году разработаны 20 проектов геологической съемки масштаба 1:50 000, реализация которых началась в 2026 году. Исследования охватят 100 тыс. км² перспективных территорий с потенциалом выявления золота, меди, полиметаллов, лития и редкоземельных металлов.

54 новых месторождения поставлено на госучет за два года

В 2024–2025 годах на государственный учет поставлено 54 новых месторождения. Геологоразведочные работы обеспечили прирост ресурсов золота, серебра, меди, хрома, железных и фосфоритовых руд, а также запасов подземных вод.В целом на госучете находится порядка 10 тыс. месторождений различных видов полезных ископаемых.

Выявлено 935,4 тыс. тонн прогнозных ресурсов редкоземельных металлов

Исследования завершены на 11 участках. Одним из наиболее перспективных стал Куйректыколь в Карагандинской области, где выявлены редкоземельные металлы, востребованные в современных высокотехнологичных производствах.

Оцифровано более 4,8 млн единиц геологической информации

На Единой платформе недропользования размещено 66,1 тыс. геологических отчетов и 109,5 тыс. контуров изученности. Следующий этап — перевод накопленных материалов в машиночитаемый формат для использования в аналитике Big Data и системах ИИ.

Обновляется законодательство в сфере недропользования

Изменения направлены на повышение инвестиционной привлекательности, цифровизацию процедур и более рационального использование недр. В законодательстве закреплен статус Единой платформы недропользования, расширен механизм электронных аукционов и предусмотрены дополнительные меры поддержки стратегических инвесторов.

За три года выдано 96 лицензий на добычу твердых полезных ископаемых

За этот период семь проектов перешли от стадии разведки к добыче. В нефтегазовом секторе за 2025–2026 годы на стадию добычи переведено восемь месторождений.

Изменения в отрасли охватывают повышение детальности исследований, расширение ресурсной базы, совершенствование регулирования и цифровизацию геологических данных. Следующий этап — использование накопленной информации, Big Data и ИИ для ускорения анализа, повышения точности прогнозирования и формирования новых инвестиционных и промышленных проектов.

О ключевых изменениях в сфере геологоразведки и недропользования — в обзоре редакции PrimeMinister.kz.

#Правительство #послание #месторождение

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