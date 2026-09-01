Инвестиции в высокие переделы: реализация Послания Президента вывела долю обработки Казахстана до 46,7%

Экономика,Правительство

Правительство смещает акцент промышленной политики в сторону глубокой переработки, высокотехнологичных производств и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Ключевые инструменты — инвестиции в новые мощности, офтейк-контракты, развитие кластеров и поддержка отечественных производителей.

Фото: Пресс-служба Правительства

Доля обрабатывающей промышленности выросла до 46,7%

За семь месяцев этого года объем производства в обрабатывающем секторе достиг 18,8 трлн теңге, увеличившись на 9%. Доля обработки в общем промышленном производстве впервые устойчиво превысила долю горнодобывающего сектора — 46,7% против 45,8%. Сырьевая уязвимость экономики снижается: глубокая переработка внутри страны становится выгоднее прямого вывоза сырья.



Машиностроение выросло на 22%

Объем производства достиг 3,2 трлн теңге, за семь месяцев выпущено более 96 тыс. автомобилей. Запуск заводов полного цикла KIA Qazaqstan и Astana Motors Manufacturing сопровождается развитием производства комплектующих — шин, аккумуляторов, сидений и мультимедийных систем.



Офтейк-контракты обеспечивают гарантированный спрос

За первое полугодие 2026 года недропользователи и квазигоссектор заключили долгосрочные соглашения и офтейк-контракты на 466 млрд теңге. По линии «Самрук-Қазына» объем закупок у отечественных производителей удвоился и превысил 2,1 трлн теңге.

Почти 7 тыс. предприятий подтвердили статус отечественных производителей

Для очистки рынка от посредников запущен «Реестр казахстанских товаропроизводителей». Цифровую верификацию прошли 6 946 предприятий, более 1,1 тыс. фиктивных поставщиков были исключены. Также казахстанским переработчикам расширили льготный доступ к 25 видам сырья — со скидками до 5% к мировым биржевым котировкам и до 50% к экспортным ценам.

В 2026 году планируется реализовать 200 индустриальных проектов

Из них уже введено 84 производства с созданием почти 6 тыс. рабочих мест. После выхода на проектную мощность они смогут ежегодно выпускать продукции на 1,5 трлн теңге, треть которой ориентирована на экспорт.



СЭЗ привлекли 11,1 трлн теңге инвестиций

На территории 18 специальных экономических зон реализовано 577 проектов, создано свыше 39 тыс. рабочих мест. Резиденты перечислили в бюджет 865,4 млрд теңге налогов, что превысило государственные затраты на инфраструктуру.

Промышленная политика переходит от поддержки отдельных предприятий к формированию устойчивых производственных цепочек. Доступ к сырью, гарантированный сбыт и новые инвестиции создают условия для развития глубокой переработки и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

О ключевых изменениях промышленной политики и мерах поддержки отечественных производителей — в обзоре редакции PrimeMinister.kz.

#Правительство #инвестиции #обрабатывающая промышленность

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