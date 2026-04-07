Олжас Бектенов заслушал руководство «Самрук-Энерго» о темпах модернизации ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поднял вопрос проводимой модернизации ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы.

«Какая работа ведется по ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы? Мне поступила информация о том, что темпы снизились», — спросил Олжас Бектенов.

Председатель правления «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов доложил, что реализация данных проектов на особом контроле. Подрядчику поручено усилить работу и ввести трехсменный график строительных работ. На площадках в ближайшее время будут задействованы 1,5 тыс. рабочих, завезено основное оборудование.

«Роман Васильевич, съездите, проверьте и доложите мне. Нужна объективная информация», — поручил Премьер-министр.