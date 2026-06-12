В Казахстане стартовала реализация проекта по строительству Кашаганского ГПЗ

Энергетика

Под председательством министра энергетики Ерлана Аккенженова состоялось совещание по вопросам реализации проекта строительства газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 млрд куб.м газа в год на месторождении Кашаган, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго

Фото: Минэнерго

Отметим, что сейчас на Кашагане идет активное строительство ГПЗ на 1 млрд.куб.м.

В совещании приняли участие руководство АО «НК «QazaqGaz», ТОО «PSA», акционеров компании NCOC, а также других заинтересованных организаций, задействованных в реализации проекта.

Министр энергетики отметил, что проект строительства газоперерабатывающего завода на 2,5 млрд.куб.м на Кашагане вступил в этап практической реализации.

Участники совещания обсудили текущий статус проекта, вопросы координации между заинтересованными сторонами и меры, направленные на обеспечение своевременного ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

Министр энергетики отметил, что проект строительства газоперерабатывающего завода имеет стратегическое значение для развития газовой отрасли страны и находится на особом контроле Главы государства и Правительства Республики Казахстан.

Отмечено, что Постановлением Правительства РК определен ЕРС-подрядчик проекта — консорциум в составе China National Chemical Engineering Sixth Construction Company Kazakhstan Branch и China Wuhuan Engineering Corporation Ltd.

По итогам совещания Ерлан Аккенженов поручил всем участникам проекта обеспечить эффективную координацию работ и конструктивное взаимодействие для соблюдения установленных сроков реализации проекта.

Также АО «НК «QazaqGaz» поручено на ежемесячной основе предоставлять в Министерство энергетики РК актуальную информацию о ходе реализации проекта, принимаемых мерах и возникающих вопросах для оперативного содействия их решению.

#Минэнерго #ГПЗ #Кашаган

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