В Казахстане стартовала реализация проекта по строительству Кашаганского ГПЗ

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Отметим, что сейчас на Кашагане идет активное строительство ГПЗ на 1 млрд.куб.м.



В совещании приняли участие руководство АО «НК «QazaqGaz», ТОО «PSA», акционеров компании NCOC, а также других заинтересованных организаций, задействованных в реализации проекта.



Министр энергетики отметил, что проект строительства газоперерабатывающего завода на 2,5 млрд.куб.м на Кашагане вступил в этап практической реализации.



Участники совещания обсудили текущий статус проекта, вопросы координации между заинтересованными сторонами и меры, направленные на обеспечение своевременного ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки.



Министр энергетики отметил, что проект строительства газоперерабатывающего завода имеет стратегическое значение для развития газовой отрасли страны и находится на особом контроле Главы государства и Правительства Республики Казахстан.



Отмечено, что Постановлением Правительства РК определен ЕРС-подрядчик проекта — консорциум в составе China National Chemical Engineering Sixth Construction Company Kazakhstan Branch и China Wuhuan Engineering Corporation Ltd.



По итогам совещания Ерлан Аккенженов поручил всем участникам проекта обеспечить эффективную координацию работ и конструктивное взаимодействие для соблюдения установленных сроков реализации проекта.



Также АО «НК «QazaqGaz» поручено на ежемесячной основе предоставлять в Министерство энергетики РК актуальную информацию о ходе реализации проекта, принимаемых мерах и возникающих вопросах для оперативного содействия их решению.