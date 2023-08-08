Премьер поручил внедрить единую систему регулирования миграционных процессов в Казахстане

Ход реализации Концепции миграционной политики на 2023-2027 годы рассмотрен на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы Правительства

Премьер-министр подчеркнул, что Концепция миграционной политики до 2027 года нацелена на совершенствование существующих и развитие новых подходов в управлении миграционными процессами. Одним из ее ключевых направлений является привлечение в страну высококвалифицированных специалистов, в том числе предпринимателей – потенциальных инвесторов.

«Мы можем привлекать из других стран бизнесменов, специалистов по востребованным профессиям. Но в то же время необходимо больше уделять внимания стимулированию переселения граждан внутри страны в трудодефицитные регионы», – сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства обратил внимание, что работа по исполнению региональной квоты слабо проводится в Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Ұлытау.

«Следует принять более эффективные меры по привлечению трудовых ресурсов и выстроить четкое взаимодействие с акиматами трудоизбыточных регионов. Нужно обеспечить повсеместное создание соответствующих центров адаптации и интеграции. До сих пор такие центры не созданы в области Абай, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях», – указал он.

Вместе с тем премьер-министр отметил необходимость принять более действенные меры по расширению академической мобильности с передовыми иностранными университетами, а также активизировать меры в рамках программ привлечения зарубежных преподавателей и молодых ученых.

По словам главы Правительства, важно обеспечить и эффективную реализацию проектов, направленных на привлечение в страну перспективных иностранных бизнесменов.

«Нам нужно привлекать зарубежных высококвалифицированных специалистов туда, где не хватает таких профессионалов, чтобы в последующем они могли обеспечить трансферт знаний отечественным кадрам», – сказал Смаилов.

Премьер-министр добавил, что Минтруда совместно с МИД нужно обеспечить упрощенный въезд иностранным гражданам, имеющим востребованные специальности или успешные бизнес-проекты за рубежом, для дальнейшей реализации их потенциала в Казахстане.

В заключение Алихан Смаилов обозначил необходимость усилить работу по борьбе с нелегальной миграцией, меры по защите прав казахстанских работников за рубежом и до конца года внедрить единую систему регулирования миграционных процессов в стране, обеспечив ее интеграцию с системой «Беркут».

Напомним, в ходе заседания министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова подчеркнула, что впервые за последние 10 лет в РК отмечено положительное сальдо миграции.