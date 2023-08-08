Мегаполисы продолжают притягивать внутренних мигрантов – Тамара Дуйсенова

На их долю приходится 40% от всего внутреннего потока.

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Заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в ходе заседания Правительства подчеркнула, что впервые за последние 10 лет в РК отмечено положительное сальдо миграции, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По ее словам, стало больше прибывать иностранных граждан с техническими, экономическими, педагогическими и медицинскими специальностями, в основном иностранцы прибывают на постоянное место жительства из стран СНГ, КНР, Монголии и т.д.

Глава МТСЗН сообщила, что с начала года во внутристрановой мобильности приняли участие более 160 тыс. человек. При этом, мегаполисы страны продолжают оставаться центрами притяжения внутренних мигрантов: на их долю приходится 40% от всего внутреннего потока.

Дуйсенова отметила, что на базе казахстанских вузов созданы 6 филиалов зарубежных вузов, а также инвесторы категории А-5 освобождены от получения разрешений на иностранную рабочую силу, кроме того, упрощена процедура выдачи ИИН и ЭЦП в загранучреждениях. Данные меры, по ее словам, способствуют привлечению иммигрантов в РК.

Тамара Дуйсенова также сообщила, что в рамках реализации Концепции миграционной политики был утвержден порядок выдачи карты «Ата жолы» для этнических казахов, имеющих успешные бизнес-кейсы за рубежом. На сегодня сформирован предварительный список обладателей карты «Ата жолы» из 50 этнических казахов.

Вместе с тем продолжается привлечение квалифицированных иностранных специалистов в Казахстан. Теперь иностранцы, обладающие профессиями из специально принятого перечня, могут ходатайствовать на получение вида на жительство в упрощенном порядке.

Кроме того, приняты новые правила выдачи разрешений, согласно которым одно полученное разрешение на трудовую деятельность действует на несколько регионов. Главное условие – отсутствие таких специалистов на рынке труда страны и доля казахстанских специалистов на рабочих местах не ниже 95%.

Новый алгоритм расселения кандасов, при котором определение региона для принятия осуществляется по 4 основным категориям: в рамках востребованных профессий по запросу работодателей, для воссоединения семьи, направление в регионы, определенные Правительством, проинформировала Тамара Дуйсенова.

По ее данным, всего с начало года в Казахстан прибыло – 13,5 тыс. кандасов, из которых 8,5 тыс. являются трудоспособными. Все они охвачены мерами социальной и адаптационной поддержки, трудоустройства.

Чтобы обеспечить соблюдение трудовых прав, граждан Казахстана, работающих за рубежом, а их по итогам первого квартала насчитывалось более 194 тыс. МТСЗН инициированы заключения новых соглашений с Турцией, ОАЭ, Великобританией и др. странами.

Министр сообщила, что в рамках еще одного направления ведется работа по выравниванию демографических дисбалансов между регионами с избытком и регионами с дефицитом трудоресурсов.

Для внутренних переселенцев внедрен новый инструмент – сертификат экономической мобильности, дающий право на финансовую помощь в размере 50% от стоимости жилья, но не более 4 млн тенге на новом месте (при наличии подтвержденного работодателем рабочего места). На сегодня сертификаты выданы 224 семьям.

Тамара Дуйсенова отметила, что одним из приоритетных направлений является цифровизация системы регулирования миграционных процессов и подчеркнула, что принимаемые меры позволят эффективно «перезагрузить» миграционную политику и получить максимальную выгоду от изменений в геополитической ситуации.