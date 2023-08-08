Мегаполисы продолжают притягивать внутренних мигрантов – Тамара Дуйсенова

Общество, Занятость
128
Кунапия Гульмира
корреспондент

На их долю приходится 40% от всего внутреннего потока.

Фото: Kazpravda.kz

Заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в ходе заседания Правительства подчеркнула, что впервые за последние 10 лет в РК отмечено положительное сальдо миграции, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По ее словам, стало больше прибывать иностранных граждан с техническими, экономическими, педагогическими и медицинскими специальностями, в основном иностранцы прибывают на постоянное место жительства из стран СНГ, КНР, Монголии и т.д.

Глава МТСЗН сообщила, что с начала года во внутристрановой мобильности приняли участие более 160 тыс. человек. При этом, мегаполисы страны продолжают оставаться центрами притяжения внутренних мигрантов: на их долю приходится 40% от всего внутреннего потока.

Дуйсенова отметила, что на базе казахстанских вузов созданы 6 филиалов зарубежных вузов, а также инвесторы категории А-5 освобождены от получения разрешений на иностранную рабочую силу, кроме того, упрощена процедура выдачи ИИН и ЭЦП в загранучреждениях. Данные меры, по ее словам, способствуют привлечению иммигрантов в РК.

Тамара Дуйсенова также сообщила, что в рамках реализации Концепции миграционной политики был утвержден порядок выдачи карты «Ата жолы» для этнических казахов, имеющих успешные бизнес-кейсы за рубежом. На сегодня сформирован предварительный список обладателей карты «Ата жолы» из 50 этнических казахов.

Вместе с тем продолжается привлечение квалифицированных иностранных специалистов в Казахстан. Теперь иностранцы, обладающие профессиями из специально принятого перечня, могут ходатайствовать на получение вида на жительство в упрощенном порядке.

Кроме того, приняты новые правила выдачи разрешений, согласно которым  одно полученное разрешение на трудовую деятельность действует на несколько регионов. Главное условие – отсутствие таких специалистов на рынке труда страны и доля казахстанских специалистов на рабочих местах не ниже 95%.

Новый алгоритм расселения кандасов, при котором определение региона для принятия осуществляется по 4 основным категориям: в рамках востребованных профессий по запросу работодателей, для воссоединения семьи, направление в регионы, определенные Правительством, проинформировала Тамара Дуйсенова.

По ее данным, всего с начало года в Казахстан прибыло – 13,5 тыс. кандасов, из которых 8,5 тыс. являются трудоспособными. Все они охвачены мерами социальной и адаптационной поддержки, трудоустройства.

Чтобы обеспечить соблюдение трудовых прав, граждан Казахстана, работающих за рубежом, а их по итогам первого квартала насчитывалось более 194 тыс. МТСЗН инициированы заключения новых соглашений с Турцией, ОАЭ, Великобританией и др. странами.

Министр сообщила, что в рамках еще одного направления ведется работа по выравниванию демографических дисбалансов между регионами с избытком и регионами с дефицитом трудоресурсов.

Для внутренних переселенцев внедрен новый инструмент – сертификат экономической мобильности, дающий право на финансовую помощь в размере 50% от стоимости жилья, но не более 4 млн тенге на новом месте (при наличии подтвержденного работодателем рабочего места). На сегодня сертификаты выданы 224 семьям.

Тамара Дуйсенова отметила, что одним из приоритетных направлений является цифровизация системы регулирования миграционных процессов и подчеркнула, что принимаемые меры позволят эффективно «перезагрузить» миграционную политику и получить максимальную выгоду от изменений в геополитической ситуации.

 

#мигранты #Тамара Дуйсенова #мегаполис

Популярное

Все
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Вспоминая Александра Руденко
Международная выставка голубей в Шымкенте собрала порядка трехсот голубеводов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Необычный портрет Достоевского появился в семейском музее.
На одном из строительных объектов Талдыкоргана погибли двое рабочих 1994 и 1999 годов рождения.
Попалась на сетке. Москитной
По дорогам земным и трассам воздушным
Куда смотрит акимат?
О рисе, хлопке и соляных бурях
Лучший мед из первых рук
Мальчик скончался при падении футбольных ворот в Астане
Бублик проиграл Хуркачу на старте турнира в Торонто
В коррупции подозревают замакима ЗКО
Тайник с оружием
Прозрачность и учет
Автодорогу "Ушарал-Достык" обещают достроить до конца года
Акцию "Стоп, вандал" поддержали казахстанские спортсмены в Астане
В срок и без халтуры
«Актобе» приблизился к «Астане»
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Более 47 тыс. тонн мусора вывезено с несанкционированных свалок Астаны
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Отравление детей в центре спецсоцуслуг Карагандинской области: 1 ребенок скончался, шестеро – в реанимации
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
Сегодняшние новостройки таят в себе немало сюрпризов
Пряности из Афганистана привезут на выставку в Астане
Проблему аварийных школ Кызылординская область решит лишь в 2025 году
Назначен председатель Комитета госинспекции в АПК МСХ РК
МИД РК через загранучреждения начал принимать заявки от этнических казахов в рамках пилотного проекта по реализации нового механизма получения статуса «кандас»
Жители села Карабулак Ескельдинского района массово жалуются на некачественный Интернет и бездействие со стороны поставщика услуг
В три раза увеличилось число иностранцев, прибывших в Казахстан с начала лета, по сравнению с 2022 годом
В день футбольного матча "Астана - Динамо Загреб" продлят работу общественного транспорта
Казахстан планирует увеличить экспорт продукции машиностроения почти в 3 раза
Массовое отравление детей в Карагандинской области: спецпрокуроры возбудили уголовное дело
Не факт, что даже к 2026 году сельские жители Северо-Казахстанской области смогут получить доступ к надежному водоснабжению
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Смаилов провел встречу с премьером Грузии
На двух остановках по пр. Республики временно не будут останавливаться автобусы в Астане
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

Читайте также

Древнюю пирамиду нашли в Абайской области ученые ЕНУ
8 лет колонии за помощь в уклонении от налогов получил лиде…
Школьные ярмарки стартуют 12 августа в Астане
Более 4,4 млрд тенге зарплаты задолжали казахстанским работ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]