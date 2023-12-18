Премьер выступил на заседании Совета глав правительств СНГ

Премьер-министр Алихан Смаилов принял участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, прошедшем в Москве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

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В своем выступлении глава правительства отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшей совместной работе на площадке СНГ для углубления интеграционных связей и наполнения ее новым практическим содержанием.

Так, одними из ключевых направлений совместной работы в предстоящем году станут сотрудничество по расширению культурно-гуманитарных связей, а также взаимодействие в сферах здравоохранения, образования и спорта.

Премьер-министр отметил, что Казахстан приветствует объявление 2024 года в СНГ Годом волонтерского движения.

«Сегодня, благодаря своим бескорыстным делам, волонтеры стран Содружества продолжают вносить значимый вклад в развитие толерантного общества, поддержание культуры милосердия и доброты. Призываю государства СНГ начать практическую работу по реализации казахстанской инициативы об учреждении ежегодного Форума волонтеров и приданию ему статуса постоянной площадки Организации», — озвучил он.

Говоря об углублении сотрудничества в сфере здравоохранения, Алихан Смаилов обозначил важность проводимой работы в области физической культуры и спорта.

Серьезным достижением в этом направлении является создание в текущем году организационно-правовой основы для проведения спартакиад стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями и чемпионатов СНГ.