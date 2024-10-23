Препарат против рака груди прошел первую фазу испытаний в России

Здравоохранение , В мире
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Первый российский противоопухолевый препарат, созданный на основе генно-модифицированного онколитического вируса, успешно прошел первую фазу клинических исследований, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом агентству сообщили в Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.

«Завершилась фаза I клинических исследований первого российского противоопухолевого препарата, созданного на основе генно-модифицированного онколитического вируса VV-GMCSF-Lact. Испытания не только подтвердили его безопасность, но и показали эффективность в подавлении роста опухоли молочной железы», — рассказали в научном институте.

Сначала врачи однократно вводили его разным пациентам, а потом рассматривали, как реагирует организм на многократное введение. На втором этапе фазы пациенты получали максимально допустимую дозу препарата четырехкратно, с интервалом в одну неделю. Испытания подтвердили, что препарат нетоксичен и безопасен для пациенток, а также вызывает положительный терапевтический эффект.

«Участие в исследовании принимали пациентки, находящиеся в терминальной стадии заболевания. У них было явное прогрессирование рака молочной железы. После введения препарата у примерно 55% пациенток врачи наблюдали уменьшение размеров опухоли и стабилизацию процесса. Полученные данные дают возможность утверждать, что препарат эффективен, а значит, можно переходить ко второй фазе испытаний», — привели в институте слова одного из авторов разработки, завлабораторией биотехнологии ИХБФМ СО РАН Владимира Рихтера.

Противоопухолевый лекарственный препарат сконструирован на базе рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины. Ученые вырезали из генома вируса два участка, отвечающие за его вирулентность, и вставили вместо них гены, усиливающие онколитическую активность вируса. Впервые в мире в противоопухолевый препарат введен ген, кодирующий белок — убийцу раковых клеток. Клинические исследования препарата, являющегося первым в своем классе, начались в РФ в 2022 году. Препарат разработан Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, центром «Вектор» Роспотребнадзора в партнерстве с ООО «Онкостар».

#препарат #ученые #рак груди

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