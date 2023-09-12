Преподаватель с поддельным дипломом работал в соцучреждении для детей с инвалидностью в Жетысу

Прокуроры Жетысуской области выявили нарушения в 8 учреждениях для досуга детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Фото: пресс-служба прокуратуры Алматы

Нарушения зафиксированы в учреждениях, оказывающих специальные социальные услуги для детей с инвалидностью.

«Летний лагерь «Жансая» в Алакольском районе работал без заключения санитарно-эпидемиологического контроля.

В учреждении «Сенім» в Сарканском районе, оказывающем социальные услуги для детей с инвалидностью, работал преподаватель с поддельным дипломом. По материалам прокуратуры полиция начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи 385 – использование заведомо подложного документа», – привели наиболее резонансные примеры в надзорном органе.

В отдельных детских учреждениях хранились просроченные лекарства, не соблюдались нормы ежедневного рациона питания для детей (в меню нет блюд из свежих овощей). Практически во всех учреждениях нарушались нормы технической и пожарной безопасности, добавили в ведомстве.

По всем нарушениям будут приняты меры прокурорского надзора.

Напомним, история с повсеместной проверкой детских лагерей началась в середине лета со скандала в соцсетях вокруг детского лагеря, который развернули в сауне Алматы. Прокуроры инициировали по факту досудебное расследование.

Позже прокуроры в одном из лагерей города Текели выявили медработника, состоящего на учете с диагнозом «параноидная шизофрения».