Детский лагерь в здании сауны развернули в Алматы. Акимат прокомментировал скандал

Скандалы
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Искакова Айдана
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В управлении образования города заверили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха.

Фото: facebook.com/Инка Рокеровна (Stafford)

В сети распространилось видео, на кадрах которого можно увидеть, как алматинских школьников разместили в здании действующей сауны вместо детского лагеря. В акимате сообщили, что Управление образования Алматы будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Одна из пользовательниц социальной сети Facebook разместила видео, возмутившее казахстанцев.

"Наши детки из категории "социально уязвимые слои населения" были отправлены по путевкам на отдых. Благодарю неравнодушных родителей, которые смогли попасть внутрь "лагеря". Все мобильные телефоны у детей были отобраны, родители не могли связаться с ними. По 100 детей спят на полу в непроветриваемом помещении! Условия хуже, чем в тюрьмах! Это просто кошмар!" – написала она в описании к видео. 


Управление образования города Алматы прокомментировало ситуацию о несоответствующих условиях летнего отдыха детей.

"В отношении поставщика - компании ТОО "БелРичи" - готовится иск о признании недобросовестным поставщиком и дальнейшем запрете на участие в государственных закупках", - говорится в информации.

В управлении разъяснили, что поставщик услуг определился при полном соответствии всем правилам проведения государственных закупок.

"Так, 13 июля был заключен договор по организации детского отдыха в загородном лагере "Арман дала", 15 июля был осуществлен первый заезд в сопровождении сотрудников Управления образования и, при выявлении фактов нарушений требований, в экстренном порядке начат процесс развозки детей по домам. В настоящее время в лагере дети не находятся. В ближайшее время они будут перенаправлены в лагеря со строгим соблюдением утвержденных правил пребывания школьников", - разъяснили в управлении.

Там же заверили, что с поставщиком текущий договор будет расторгнут, а также будет подано исковое заявление о признании недобросовестным поставщиком для недопущения участия данной компании в других государственных закупках.

"Ответственному сотруднику управления образования объявлен строгий выговор", – сообщили в пресс-службе.

В настоящее время управлением образования совместно с общественным советом создана рабочая группа, в ее состав вошли представители родительской общественности, городской прокуратуры и всех заинтересованных органов. В рамках рабочей группы будет совершен объезд всех загородных лагерей. Рабочая группа будет регулярно сообщать о результатах мониторинга загородных лагерей, добавили в управлении.

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