Группу вымогателей с криминальными связями удалось осудить спустя 7 лет в Астане

Фото: пресс-служба прокуратуры Астаны

Группу лиц, имеющую связи в криминальной среде, осудили за вымогательство и мошенничество в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу прокуратуры города.

Как рассказали в прокуратуре, в 2016 году в Астане преступники, обещая повлиять на итоги проводимого аукциона и предоставить здание бизнес-комплекса, выманили у потерпевшего за свои "услуги" около 300 тысяч долларов США.

Позже злоумышленники узнали о финансовом состоянии своей жертвы и долгое время путем угроз и применения физической расправы вымогали у мужчины и его знакомого мнимый долг в 120 тысяч долларов.

"До 2021 года указанные правонарушения оставались не раскрытыми. Лишь после указаний прокуратуры Астаны уголовное дело возобновлено, собраны достаточные и достоверные доказательства, свидетельствующие о совершении особо тяжких преступлений. По результатам расследования прокуратура составила обвинительный акт. В суде государственный обвинитель предоставил неопровержимые доказательства вины этой группы лиц", – сообщили в прокуратуре Астаны.

Виновные осуждены к длительным срокам лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.