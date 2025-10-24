Президент: 35-летие Декларации о государственном суверенитете – важнейший исторический рубеж

Президент,День Республики
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Президент Казахстана заявил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Опыт многих стран показывает, что такие документы сохраняют свое значение на протяжении веков, становясь незыблемым фундаментом гражданского самосознания. Поэтому Декларация о суверенитете – это один из столпов нашей государственности, олицетворение созидательных устремлений нашего народа», - подчеркнул Глава государства.

С самого первого дня провозглашения суверенитета наша страна неизменно следует избранному пути укрепления государственности и повышения благосостояния народа. Это единственно правильная стратегия.

«Недаром говорят: «труд – источник благополучия». Мы всегда должны оказывать уважение ответственным и конкурентоспособным гражданам и поддерживать их. Важно построить общество, в котором рабочие профессии получают достойную оценку», - сказал Президент.

