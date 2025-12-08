10-11 декабря Астану с официальным визитом посетит Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах, добавили в Акорде.