Президент: «Образование и наука – это движущие силы, способные изменить мир»

Президент
64
Айман Аманжолова
корреспондент

Глава государства выступил на Форуме стратегических партнеров «Казахстан – территория академического образования», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Президент отметил, что образование и наука – это важнейшие сферы стратегического значения, не имеющие границ и объединяющие все страны мира. По его словам, проводимый сегодня Форум – яркое тому подтверждение.

«Это действительно очень важное мероприятие, уникальная площадка, на которой высказываются ценные идеи, вырабатываются прогнозы развития глобального образования и науки. Со вчерашнего дня в Астане проходят встречи руководителей и представителей ведущих университетов мира, идет интенсивный обмен мнениями. Ученые и эксперты международного уровня обсуждают в нашей столице актуальные вопросы. И сегодня руководители престижных в академической среде мировых вузов делятся с нами своими глубокими размышлениями. Выражаю всем вам искреннюю признательность», – сказал Касым-Жомарт Токаев.  

Глава государства подчеркнул, что образование и наука – это движущие силы, способные изменить мир, а университеты – центры передовых идей и научных исследований.

«Сейчас, когда человечество вступило в эпоху кардинальной трансформации, учебные заведения должны соответствовать требованиям времени, идти в фарватере преобразований. Безусловно, без этого невозможны развитие и прогресс. Казахстан придает особое значение развитию системы образования и науки. С 2019 года финансирование данной сферы выросло в три раза. Расширяется самостоятельность вузов, увеличивается количество исследовательских университетов. Принят новый Закон «О науке и технологической политике». Учрежден Национальный совет по науке и технологиям при Президенте. Государство оказывает всестороннюю поддержку ученым, особенно молодым исследователям. Одной из ключевых задач остается обеспечение равного доступа к высшему образованию для всех граждан», – заявил Президент.

Глава государства также добавил, что пять отечественных университетов вошли в список лучших учебных заведений мира, подготовленный изданием Times Higher Education, и отметил рост показателей отечественных вузов в престижных международных рейтингах.

«Президент международного рейтингового агентства QS г-н Нунцио Квакварелли в своем докладе подробно остановился на этом вопросе, особо подчеркнув динамичное развитие университетов Казахстана. Мы заинтересованы в том, чтобы объединить усилия и укрепить наше партнерство на пути к общей цели, и всегда готовы к совместной работе. Более того, 5 отечественных университетов вошли в список лучших учебных заведений мира, подготовленный изданием Times Higher Education. Это наше значимое достижение», – подчеркнул Президент.  

